【減肥】邊個話一定要戒甜？9大健康甜食護心抗氧化減肥都食得

減肥，誰說一定要食得清淡？有時候也想吃些甜品小食當作欺騙餐（cheat meal），給自己一個放鬆緩衝的機會。不過，又有罪疚感，又擔心會前功盡廢！要堅持低糖健康飲食，又想吃甜，其實不是沒有選擇。

過份想食甜可能有糖上癮。（Ella Olsson/Unsplash）

甜食，未必罪大惡極，糖衣下不一定是毒藥。不少食物，甜味天然，還有豐富營養，高纖高鈣，還可改善心臟健康，以下是healthline推介的9種健康甜食，可以讓你破戒一下，只要不過量，便能讓你滿足口腹之慾之餘，也不影響你的減肥大計。

9大健康甜食：

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1. 黑朱古力

黑朱古力含有70％以上的可可，是最健康的朱古力。《Cochrane Database Syst Rev》研究表明， 黑朱古力含有多酚這種植物化合物，可抗氧化和抗炎， 有助改善心臟健康。但黑朱古力與普通朱古力一樣，糖和脂肪含量都偏高，因此最好限制食用分量，避免過量攝取。

黑朱古力是指含70%以上的可可。（Charisse Kenion/Unsplash）

2. 能量棒

《Asia Pac J Clin Nutr》的研究指，含人工糖如蜂蜜和楓糖漿的能量棒並不健康。用全燕麥製成並加入新鮮水果或果乾的能量棒更有營養。用全食物製成而沒有人工成份的能量棒糖份天然，而且纖維含量更高，是健康的零食。

3. 無糖香口膠

香口膠可以控制吃糖的慾望。薄荷味香口膠雖然很甜，但卡路里含量卻最低，而且不含糖。《Appetite》的研究還發現，香口膠還可以幫助控制飢餓感，減低攝取碳水化合物的慾望。而且，飯後嚼香口膠對牙齒也有益。

4. 鮮果沙冰

《Nutrients》研究指出，水果沙冰有天然的甜味和牛奶的香味，可以提供大量如纖維及鈣質等有益的營養，並令人飽腹。自製健康沙冰時，可以將果汁連同果肉一起飲用，才能保留水果原有的纖維，有助消化糖分。

沙冰可以提供大量營養。（Claudia Crespo/Unsplash）

5. 無糖梳打

《Int J Clin Pract》研究發現，有糖梳打水可能會增加吃糖的慾望，更容易有糖上癮，但無糖梳打可以解決糖上癮的風險，同時在無需增加糖和卡路里的情況下提供甜味，是較為健康的選擇。

6. 乳酪

各種乳酪中最健康的選擇是含有活性菌而無糖的乳酪。根據《Nutr Rev》的研究，乳酪是一種高蛋白質和高鈣的健康零食，可以幫助控制食慾。食用高蛋白的希臘乳酪作為下午茶可降低飢餓感和食慾，達到減肥的效果。

7. 水果

根據《Adv Nutr》的研究，由於水果含天然果糖，及許多有益的植物化合物和纖維，可讓身體修復並保持健康。而且可以抗氧化和抗炎，有助減少心臟病和糖尿病等風險。糖分含量較高的水果，例如芒果或提子。如果擔心糖分太高，可選擇糖分較低的莓果。

根據《Aliment Pharmacol Ther》的研究，話梅中的山梨糖醇在腸道中吸收緩慢，可以幫助緩解便秘。

芒果糖份較高，可解決對糖的渴望。（Avinash Kumar/Unsplash）

8. 番薯

《Healthline》報道指，番薯有鉀、維他命A、C，還含甘藷等碳水化合物源，可以增加卡路里和糖分的攝取，增飽腹感，也解決對糖分的渴望而避免單吃糖會消化不良。

9. 堅果

《Nutrients》研究發現，堅果含有健康的不飽和脂肪，蛋白質，纖維和植物化合物。 可以改善心臟病和糖尿病的風險。選擇不同種類的堅果可以提供各種不同的營養。但是，混合口味一般含有很高卡路里，因此不應攝取太多。

很多人喜歡吃甜，可以令心情愉悅。然而過分渴望吃甜有可能是糖上癮。假如長期抑制自己吃糖，更會容易引起反彈，令你更加渴望食糖（sweet craving）。以下10條問題可以幫助你了解自己有沒有對糖上癮。

按圖進行糖上癮小測試：

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資料參考：healthline