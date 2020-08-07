消暑食物｜綠豆清熱薏仁美白消水腫　營養師建議夏天多吃4種食材

高溫炎熱的氣候讓人不適，不過，吃對食物就有助消暑退火！台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，炎熱的天氣建議多補充水分，並可適量攝取一些蔬菜或水分多的水果，但要留意適可而止，若不節制恐導致腹痛、腹瀉等不適症狀喔！

常見消暑食材（點擊下圖看清！）

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1. 瓜類：瓜類食材大多偏涼，像是苦瓜、西瓜、冬瓜、絲瓜、青瓜等都是夏日消暑、退火的好食材。然而，廖嘉音營養師提醒，西瓜偏涼，建議可在飯後食用，且不要一次吃太多，以免造成腹瀉！

2. 綠豆：綠豆具有清熱、消暑、利尿的效果，故適合炎熱的夏季飲用。廖嘉音營養師提醒，喝綠豆湯時最好別放太多糖，因糖分攝取過多也會導致身體燥熱、上火，反而失去原本消暑的目的。

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3. 薏仁：薏仁可消暑、清熱，也有美白、消水腫的作用，日常可飲用薏仁水退火，也可在煮飯時加入薏仁一併食用，增加纖維攝取量。然而，薏仁偏涼性，若腸胃不好、容易腹瀉便秘，或是生理期間、懷孕期間都應盡量避免食用為佳。

4. 蓮子：蓮子有保健脾胃、退火消暑之效，適量食用有助清熱、解暑，改善上火不適。

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