【新冠肺炎】抗疫茶雙花飲大熱　中醫︰香港人多體質寒涼少飲為妙

新冠肺炎發展至今，疫苗尚在研究階段，中醫亦參與研究行列，提供固本培元的方案。台灣長庚醫院中醫科早前建議3款茶飲，給新冠肺炎患者痊癒後飲用，幫助他們調理體質。其中的「雙花飲」成了網絡流傳間最熱門的抗疫飲品，時裝設計師鄧達智早前感染新冠肺炎，在未獲安排住院前，靠1日3杯「雙花飲」（菊花、金銀花、甘草）減輕咳嗽。但是否人人均適合飲用「雙花飲」？當中有哪些地方需要加強留意以免錯飲？

雙花飲成了近來最熱門的抗疫飲品，時裝設計師鄧達智早前感染新冠肺炎，在未獲安排住院前，靠1日3杯雙花飲減輕咳嗽。（電視影片截圖）

早前，長庚醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭表示治療新冠肺炎的方向是幫患者「恢復正氣」，針對病毒主要攻擊的呼吸道、肺部及腸胃，區分為無症狀潛伏期、輕症、中症及重症，再依照個人病況「論證」，投入適合的藥物治療。同時，針對免疫力低下的人士，陳醫師提供3款茶飲藥方，要在中醫指示下服用，為新冠肺炎康復者調理身體，減輕症狀。

雙花飲的藥方來自長庚醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭。（電視影片截圖）

藥方一出引起網民關注及瘋傳，《東張西望》就雙花飲進行探討，採訪藥材店銷售狀況，負責人指菊花及金銀花近日的銷情熱烈，一天內近百人購買，以往入十斤貨，如今多入10倍應市。另一間藥材店表示，因應菊花、金銀花及甘草的需求量上升，三者售價較以往漲近30%，同時展示收到網民的雙花飲偏方，內容為菊花、金銀花及甘草各2両，可對抗疫情。

網民瘋傳藥方變奏簡易版本，菊花、金銀花及甘草各2両，稱可對抗疫情。（電視影片截圖）

節目邀請了註冊中醫師徐澤昌博士講解3款「抗疫茶飲」的功效及宜忌，我們亦向潘仲恆註冊中醫師查詢相關問題。

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雙花飲

徐澤昌中醫師指雙花飲為「涼」藥，非人人適合，怕冷、腸胃弱、易暈及經痛者不宜。（電視影片截圖）

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長庚醫院陳星諭醫師︰適用於流感痊癒後低燒。

潘仲恆醫師︰香港人少飲為妙，炎夏中很多香港人愛喝凍飲，開大冷氣，臨床所見看症的病者體質偏寒涼，再飲屬性「涼」的雙花飲會傷身，輕則腸胃不適，重則頭暈目眩。

徐澤昌醫師︰此方「涼」藥多，具清熱作用，改善發熱現象，但發熱原因多，不能一見發熱便喝雙花飲。「涼」藥要慎用，非人人合適，尤其是怕冷、腸胃弱、易暈及經痛的人士不宜飲用。易怕冷及有長期病患的老人較多體虛，正氣不足，再喝「涼」藥，反而削弱身體機能。

玉竹茶

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參耆茶

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此外，潘仲恆醫師補充三款茶飲中的材料都是中藥，有其藥性，應該由醫師開處方先可以服用，中醫強調「辨證論治」，望聞問切了解患者的狀況才開處方，市民不應該自行購買中藥服用。

參考資料︰健康2.0/ TVB 《東張西望》