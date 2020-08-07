【入廚貼士】玻璃煲宜長時間燜燉　7大好處免開鍋、養鍋？

易潔鑊、鑄鐵鍋等等砂煲罌罉，對於經常入廚的人來說，定必是「親密戰友」，但對它們認識又有多深？各種廚具各具特色，如何正確使用和保養？只要了解自己家中廚具特色，必然有助你的廚藝發揮！今天先談談透明的廚具「玻璃煲」！

煮飯除了要有廚藝外，用什麼廚具烹煮也相當重要，因不同材質的鍋具各有特性如傳熱、散熱速度、鎖水功能，選擇得宜更有助菜式的味道更上一層樓。開電視節目《砂煲罌罉》中，美女廚神李綺雯（𡃁妹）跟食家紀曉華親自登門造訪，邀請藍帶廚師Bonnie如何正確使用「玻璃煲」及示範一道色彩繽紛的法國菜式 － 彩茄羅勒煮青口。

彩茄羅勒煮青口（《砂煲罌罉》香港開電視轉截圖）

玻璃煲，曾經是各家庭煮婦的好幫手，對於新手而言更應是一個好伙伴，因它公開透明，烹煮期間可以細看食材的變化。此外，玻璃煲更悉合烹調以下菜式及好處！若煲底燒焦了又該如何處理？

以往玻璃煲曾是各家庭煮婦的好幫手，但近年因其他新底式廚具，大家亦把它遺忘。（《砂煲罌罉》香港開電視轉截圖）

按圖看玻璃煲正確用法、好處及保養方法：

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按圖的看彩茄羅勒煮青口做法︰

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參考資料︰《砂煲罌罉》香港開電視