【食物解碼】粟米仔到底是粟米還是筍？盤點粟米仔對健康6大好處

「粟米仔跟粟米是甚麼關係？」常常見到有人這樣問，粟米仔又有粟米筍、珍珠筍等等的稱號，它吃起來口感似筍，也沒有粟米粒的質感，讓不少人疑惑。為了解開這個謎，記者就向歐羅有機農場的農夫黃如榮請教兩者分別，相信大家都知道粟米營養多，那粟米仔的營養價值你們又知道嗎？ 攝影：陳嘉元

有人說粟米仔不是粟米，純粹是長得很像粟米的筍；但又有人說它是「粟米BB」，究竟哪個說法才正確？記者特地訪問了歐羅有機農場的農夫黃如榮先生。

請按下圖睇農夫解答「粟米」與「粟米筍」的關係：

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細細條的粟米筍，不像粟米那樣需要逐粒剝，可以原條食，因為它並未長成，所以粟米芯也很軟嫩。

黃如榮從事有機耕作已11年，其農場有粟米、馬屎莧、番薯葉、西瓜、沙葛等等。

台灣營養師呂孟凡就在她的專頁進一步闡釋粟米跟粟米仔的差異，她指粟米仔可以原條食用，屬於蔬菜類；而已長成的大粟米，只能食粟米粒，不能食粟米芯，故此歸類為全穀雜糧類。上文提到，粟米仔是提前摘走的粟米，問到農夫粟米仔是否沒粟米那麼受歡迎，他立刻為粟米仔抱不平：「粟米芯受歡迎程度好高！有時客人知道我即將要種新一輪粟米，已經會提前預訂，他們很喜歡吃，因為它嫩身、味道清甜，既可以生食，又能做沙律、炒肉片，作火鍋配料又可以，營養價值高，口感又好，所以深得大家喜愛！」

而呂孟凡營養師也指出，粟米仔是極少數沒有農藥殘留的蔬菜，沒有害蟲及疾病，而且營養價值跟其他許多高價蔬菜相若。她引用台灣107年度蔬菜農產品農藥殘留監測研究成果的報告，內文顯示：「47件被檢驗的粟米仔之中，僅得一件被驗出有農藥殘留，但殘餘量並未超出標準，故此合格率是100%。」

台灣營養師用可愛的插圖解釋粟米仔跟粟米的差別，包住尿片和吃奶嘴的粟米仔好可愛！（圖片來源：營養麵包（呂孟凡營養師））

粟米的好處大家應該看過很多，如抗癌、護眼、防便秘等，如果想更了解粟米的營養價值和食法，可以看以下文章：

【粟米食譜合集】護眼粟米食法多變 小食主菜中西湯水甜品一樣得

請按下圖了解粟米跟粟米仔的營養差異：

粟米仔是一種低熱量，也低碳水化合物的食材，難怪農夫說它很受歡迎。除此之外，它其實也跟粟米一樣可以通便、抗氧化，對孕婦而言很有益處。

請按下圖看粟米仔對健康的好處：

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從中醫角度看，粟米仔亦具有健腦、通便等作用，不過它的嘌呤較高，患痛風人士不宜過量攝取。此外，由於粟米仔具利水功效，尿失禁患者亦不宜多吃。

粟米的話，大家知道食法很多，由小食、主菜、湯、甜品都一應俱全，雖然粟米仔的食法沒那麼多樣，但誠如農夫所講，用它來炒菜或做沙律也是不錯。如果你不知道可以怎麼烹調粟米仔，以下就示範其中一個食法：

資料來源：呂孟凡營養師、Negimen營養生、台灣107年度蔬菜農產品農藥殘留監測研究成果報告