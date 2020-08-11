【新冠肺炎】病菌冰箱存活1個月！超市購物防疫5招食物應怎消毒？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，街市更成為新一輪的爆發點，全港有36個街市曾有確診者到訪。香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示最大可能是隱形病人進入街市，令逛街市成為高危活動。為了減低傳染風險，不少市民改去超市買餸，但超市是不是一定較安全？回家後乾貨、急凍食品應該如何消毒處理？

早前紅磡及土瓜灣街市爆發魚檔檔主群體確診新冠肺炎，事實上不只上述提及過的銜市有確診者到訪，全港其他地區的街市均有確診者到訪，以個案計算就以北河街街市、北河街市大廈最嚴重，共21位。隨著街市的確診個案上升，市民便轉往食材以獨立包裝為主的超市選購，但其實超市亦暗藏危機。

全港約有36個街市曾有確診者到訪，令人感覺逛街市成為高危活動。（余曉彤攝）

超市之所以暗藏危機，原因跟其環境有關。早前TVB節目《東張西望》就超市防疫購物進行探討，香港科技大學化學系研究助理教授張栢恒博士在訪問中指，病毒需要特定細胞才可以複製，以新型冠狀病毒為例便是人類及動物的細胞。倘若隱形病人接觸了貨品，染污表面，病毒便很容易透過呼吸道傳染他人。張博士稱，在低溫的情況下（冰箱-20°C、雪櫃4°C、室溫26°C），其病毒的存活性比起高溫（>50°C）的較大，建議放置急凍食品在家中的雪櫃前應先清洗乾淨。如把含有病毒的貨品放置於冰箱或雪櫃中，病毒的存活率可長達1個月。

超市邊度最高危？乾貨、急凍食品購買後又應該如何消毒處理？

雖然超市大部分貨品都有獨立包裝，但並不等於衛生安全，皆因人人觸碰，若有隱形病人接觸了後又沒有消毒乾淨，便有機會受感染。為了增強大家在超市的防疫意識，節目邀請了感染及傳染病專科醫生曾祈殷教授觀眾在超市購物的防疫5大貼士！

在了解超市購物防疫5大貼士前，可先了解超市最多細菌最高危的地方，加強警惕！

按圖看超市含菌量最多4大黑點：

按圖看超市購物防疫5大貼士：

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港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議市民到街市時，需妥當戴上口罩，避免四處觸及貨品，甚至可戴上面罩遮擋飛沫。因新冠病毒在不同物品存活時間較長，萬一不小心接觸受感染物品，容易患上。

按圖即睇新冠病毒存活在11種物品表面時間：

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以下是確診患者曾到過的街市名單，請按圖看：

新冠肺炎│呢個街市最多確診個案 媽媽買餸、外賣回家要先咁做

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參考資料︰TVB 《東張西望》