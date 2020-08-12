【食物安全】雞蛋檢測16款不含雌激素及毒素　食用安全減患癌風險

雞蛋是不少人每日都會吃的食品，食法亦相當多元化，但其實雞蛋亦曾引起不少食物安全問題，包括：沙門氏菌、類雌激素、除蟲劑超標等，因此，有機構就先後2次抽查超級市場裡不同品牌的雞蛋進行檢測，分成幾個安全級別。以下就會揭曉雞蛋安全名單，其中兩款雞蛋更是兩次都上榜，獲鑑定為「品質卓越」級別！

水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）旗下的平台「小魚親測」經常都會抽查市面上不同類型的產品作檢測，如：防曬霜、消毒濕紙巾、大米等等，鑑於雞蛋過去曾出現過食物安全事故，如：沙門氏菌引致食物中毒、含有染色料蘇丹紅等，令該機構更認定檢測雞蛋的必要。

不少雞蛋中含有類雌激素，長期吸入會令內分泌失調，糖尿病，誘發乳癌、卵巢癌、子宮頸癌等癌症，以及生殖能力下降。根據世界衞生組織的指引，每人每日所攝取的雌激素含量不可超過每公斤50納克，而部分不合格的雞蛋，可能1隻已經有240納含類雌激素。以體重約10公斤的小童為例，每日進食2隻已經超標。

食得太多類雌激素，很可能會致癌，包括：卵巢癌、子宮頸癌、乳癌等。（VCG）

此外，母雞攝取的污染物，如飼料中具有類雌激素活性的嘔吐黴素、農藥殘留芬普尼，或獸藥殘留美洛昔康等，有機會傳至雞蛋，團隊不排除當中有化學物質於單獨或混合效應下產生毒性。

檢測方法主要是通過「鯖鱂魚胚胎」慢性毒物測試，及「斑馬魚胚胎」急性毒物測試，把雞蛋分成「品質卓越」、「基本合格」和「有待改善」三個級別。

品質卓越：產品於急性、慢性毒物檢測與及成分篩查中表現理想，消費者可以安心選購。 基本合格：產品於慢性毒物檢測中表現理想，於急性或成分篩查中基本合格，消費者選購時要謹慎。 有待改善：產品於急性、慢性毒物檢測與及成分篩查中，存在一項或多項未達標準，建議消費者選購時要特別謹慎。

檢測機構將雞蛋樣本的標準分成三個級別，包括：品質卓越、基本合格及有待改善。（VCG）

最新一次的檢測，在2020年5月進行，雞蛋產地分別為香港、日本、瑞典及紐西蘭等，部分品牌的所在地，跟雞蛋產地不同。11個品牌中，12個樣本全部合格，而其中8個達品質卓越的級別。

請按下圖睇8種獲評為「品質卓越」的安全食用雞蛋：

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而上一次檢測，則是2018年5月進行，雞蛋產地為泰國、新加坡、香港、日本及澳洲等，當中兩款雞蛋，不論在前年或今年的檢測中，皆獲評為「品質卓越」級別。

請按下圖睇上一次2018年檢測的「品質卓越」安全食用雞蛋清單：

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資料來源：小魚親測