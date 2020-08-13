【新冠肺炎】巴西雞翼冷凍海鮮驗出病毒　洗食材5招原來要咁消毒

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，為減低感染機會，大家都留在家中抗疫，購買不同急凍肉類作為儲量。日前深圳市疫情防控指揮部卻公布，一批由巴西進口之冰鮮雞翼包裝表面染有新冠病毒，並即時收回，但仍有部分流出市面。為免把病毒帶回家，我們在超市購物時應注意什麼？冷凍食物買回家後又應如何消毒處理？

新冠肺炎疫情下，冰鮮海鮮、急凍肉類已成為我們的「朋友」，是儲量的首選。儘管現時超市、街市的凍肉店大多都是獨立包裝，但並不等於安全衛生！今日（13日）廣東省深圳市疫情防控指揮部指出，前日（11日）在龍崗區抽查進口急凍食品時，發現一份從巴西進口的冰鮮雞翼表面樣本對新冠病毒呈陽性。

廣東省深圳市疫情防控指揮部指出，有一份從巴西進口的冰鮮雞翼表面樣本對新冠病毒呈陽性反應。（並非涉事冰鮮雞翼／余曉彤攝）

事實上，這並不是第一次在急凍食品檢驗到新冠病毒，同日山東煙台同日宣布，煙台經濟技術開發區近日對冷鏈食品及從業人員進行抽查時發現，有三間企業從大連進口的冷凍海鮮產品包裝亦被驗出新冠病毒。

香港科技大學化學系研究助理教授張栢恒博士曾在節目《東張西望》稱，在低溫的情況下（冰箱-20°C、雪櫃4°C、室溫26°C），病毒的存活性比起高溫（>50°C）的較大，其存活率可長達1個月。因此回家後，食物也需要跟我們一樣進行消毒清潔！

由於病毒在低溫的情況下（冰箱-20°C、雪櫃4°C、室溫26°C）存活率可長達1個月，回家後食物也需進行消毒清潔。（余曉彤攝）

感染及傳染病專科醫生曾祈殷也在節目中指，現時最好購買有包裝的貨品，但回家後不論有沒有包裝都應消毒清潔及徹底煮熟。因貨品人人可觸碰，若有隱形病人接觸了後又沒有消毒乾淨，便有機會受感染。至於食物本身有新冠病毒依附的話，在煮食過程中的高溫已有效殺死病菌，毋須太擔心。衛生署亦建市民處理食物時不應接觸自己的眼耳口鼻，其後亦應儘快洗手。

按圖看買餸防疫及如何消毒處理急凍肉類及海鮮5大貼士：

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港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議市民到街市時，需妥當戴上口罩，避免四處觸及貨品【新冠肺炎】病菌冰箱存活1個月！超市購物防疫5招食物應怎消毒？，甚至可戴上面罩遮擋飛沫。因新冠病毒在不同物品存活時間較長，萬一不小心接觸受感染物品，容易患上。按圖即睇新冠病毒存活在11種物品表面時間：