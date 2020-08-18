【水果冷知識】教你挑選爽甜西瓜秘訣　顏色瓜紋瓜蒂6大觀察重點

夏天就是吃瓜的季節！尤其西瓜清涼消暑、物美價廉，但該怎麼挑選才能買到好西瓜呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，除了常見拍打聽聲音的方式外，也可仔細觀察西瓜的果形、瓜紋、顏色、瓜蒂、瓜臍等處，就可以判斷出哪個是成熟好吃的西瓜囉！

如何挑選好西瓜？（點擊下圖看清！）

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1. 觀察果形：果實圓潤、頭尾勻稱為佳

挑選時宜選擇頭尾大小勻稱的果實，若如柚子般頭小尾大者品質較差；此外，西瓜外形以圓潤光滑者為佳，若有如果瓣般凹陷者風味較差。

2. 觀察瓜紋：直條瓜紋宜開闊、橫條瓜紋宜緊密

小玉西瓜的深綠色瓜紋較明顯，可仔細觀察直條瓜紋宜寬闊、橫條瓜紋則以緊密排列為佳；若是大西瓜的深綠色瓜紋較不明顯，但仍可作為輔助判斷的依據。

3. 觀察顏色：貼地處日曬少，宜呈現黃色，日曬處宜呈碧綠色為佳

成熟的西瓜宜呈現漂亮的碧綠色，但底部貼地處的日曬較少，宜呈現黃色或淡黃色，表示為成熟的西瓜；若是過熟的西瓜顏色則會退成淡綠色。

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4. 觀察果梗：果梗彎曲者優於較直者，且果梗根部的瓜蒂處稍有凹陷為佳

若在產地挑選西瓜時，可留意連接瓜藤的果蒂，彎曲的果蒂表示西瓜生長於主枝，通常水分、養分較足，品質較優於果蒂直立的西瓜。此外，連接果梗處的瓜蒂宜有輕微內凹者表示果實已成熟。

5. 觀察瓜臍：底部的瓜臍宜小而窄、按壓有彈性，且外型完整無破裂，以防蟲害

看完瓜頭，接著可多觀察西瓜底部。底部的瓜臍圓圈宜小而窄、外型完整、按壓有彈性者表示西瓜已成熟；若瓜臍已破裂時，恐受蟲害最好避免購買。

6. 聆聽輕拍：輕拍西瓜宜有低沉咚咚聲與震動感，表示瓜果水分充足

輕拍西瓜腰身時，若出現咚咚的低沉聲響與輕微震動感，表示西瓜的水分充足；若出現清脆的聲音則表示水分較少喔！

廖嘉音營養師也提醒，西瓜富含豐富的水分，但若在雨季過後收成的西瓜恐受水害，水分多而不甜，故採購時也可留意近期的天氣狀況喔！

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