【儲糧食譜】常備儲糧蛋豆腐粉麵類　逾40款菜式湯水食譜保鮮法

新冠肺炎疫情近日有緩和趨勢，截至20日凌晨零時，本港新增18宗新型冠狀病毒確診，是繼7月7日錄得14宗個案之後，單日最少確診個案，但大家仍不能鬆懈，堅持居家抗疫！以下集合了一些常買的雞蛋、豆腐及粉麵類食材及保鮮方法，只要加長保質期，亦可以一星期足不出戶也有美食享用。

儲糧除了必備的肉類、海鮮、瓜果，雞蛋、豆腐及粉麵類都是需要的，因為可以增加菜式的變化，同時攝取不同的營養素。當然，它們亦可以作為菜式的主角，以蛋為例的玉子燒、蛋餅一向深受歡迎，更方便百搭。不過，不少人以此類食物的保鮮期較短，好像新鮮的豆腐不消一天便會變壞。其實，只要學懂以下的保存方法，便可以大大延長保質期！

豆腐、雞蛋都是一些較易壞的食材，其實只要保持得宜也可以保鮮一星期。（資料圖片／黃寶瑩攝）

以下會介紹雞蛋、豆腐、粉麵類的保鮮方法及食譜，基本上有齊調味、急凍肉類等已可炮製以下多款不同菜式！

雞蛋

雞蛋，基本上有齊人體所需的營養素。蛋黃有豐富蛋白質、鈣質和鐵質，還有對視力有益的β-胡蘿蔔素。雞蛋裡的卵磷脂及DHA，對腦部細胞保健、預防老人癡呆等皆有幫助。

按圖看雞蛋保鮮法：

+ 7 + 6 + 5

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豆腐

豆腐本身是高蛋白低脂的食品，確實有益，而硬豆腐之類的黃豆製品，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大上升，當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。不過豆腐的嘌呤含量高，患有痛風的人士需要控制食用分量。

按圖看豆腐保鮮法：

+ 3 + 2

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麵粉類

雖說多吃精製麵粉對身體無益，但人體也應攝取適當的澱粉質來維持身體機能，因此可以選舉一些較健康或少精製麵粉的麵粉製品，如蕎麥麵、米粉、薯粉等等。

按圖看麵食保鮮法：

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資料參考：韓銀子, 宋芝炫《冰箱常備食材料理百科：40種萬用百搭好食材指南， 200道便當菜、家常菜輕鬆上桌》