健康飲食｜啤酒暗藏驚人熱量易肥傷肝　過量飲酒罹患癌症機率倍增

炎熱的高溫讓人難以忍受，許多人會喜歡飲用冰涼啤酒來消暑，一杯接著一杯呼嚕呼嚕喝下肚，一不小心啤酒就很容易喝過量。再加上，喝啤酒同時習慣會在搭配上燒烤、鹽酥雞或其它重口味的下酒菜，吃下肚的熱量可就不只有啤酒包裝上的標示，還有增加肥胖的機率。

台灣北投健康管理醫院潘富子營養師表示啤酒暗藏驚人的熱量，一瓶330ml的啤酒約120大卡，相當於半碗白飯的熱量，長期大量喝啤酒不但會造成肥胖問題，還會使血液中的三酸甘油酯（Triglycerides，簡稱TG）上升造成高血脂問題，導致罹患心血管疾病的機率上升。

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人體體內未被消耗掉的熱量部分會轉變成三酸甘油酯，儲存在肝臟或脂肪細胞中，作為備用能量。攝取的熱量過多，會使得三酸甘油酯增加，也會使得內臟脂肪增加，導致肥胖、脂肪肝或動脈硬化等疾病。

也由於市面上常見的啤酒其酒精濃度僅約4%至5%，較不容易感到酒醉，很容易讓人喝太過量，大喝啤酒後進入體內的酒精可能也不輸於烈酒。當酒精進入人體後，需要靠肝臟代謝，若經常大量喝啤酒，也容易導致酒精性肝炎，肝炎的發生難以察覺，且若未加以控制，後續可能導致讓肝臟走向肝癌3部曲：肝炎、肝硬化、肝癌。

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台灣衛生福利部國民健康署也曾指出喝酒會提高罹患癌症的風險，容易引發口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、乳癌等。更指出即便是少量飲酒，罹患癌症的機會也比不喝酒的人高出1.26倍；過量飲酒罹患癌症的機率甚至是高達5.13倍。

台灣潘富子營養師提醒，台灣約近半人口，先天遺傳缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶（Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2）」，最明顯特徵是喝酒後臉會紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，此基因缺陷會大幅提高罹患癌症的機會。建議平日就應盡量避免飲酒，減少酒精對身體的危害，也建議應定期安排健康檢查，時時關心自己的健康狀況，是個人健康管理確實有效的最佳途徑。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】