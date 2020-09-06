堅果飲食指南｜銀髮族吃腰果核桃護心血管　兒童成人要多吃邊幾款

我們都知道堅果極高的營養價值：維他命、礦物質、抗氧化劑、蛋白質、纖維等無所不包。不過食用這麼珍貴的超級食物不止要看份量，也要看年齡。怎麼吃堅果才聰明？其實可以依照不同年齡階段，嘗試不同種類的堅果，養成每日吃適量堅果的好習慣，讓你的健康加倍。 文：鄭光廷 醫學審稿：台灣蘇奕安營養師／Hello醫師

吃堅果看年齡（點擊下圖看清！）

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兒童的堅果注意事項

除了對堅果有過敏的症狀需避免食用以外，其實對小朋友來說，堅果非常的健康，甚至可以拿來取代油脂。不過家長還是得注意噎食的問題，所以五歲以下的孩童絕對不可食用整粒的堅果，小至花生或瓜子也不行！一般而言，六個月的嬰孩就可以食用蒸熟煮爛或是磨成粉狀的堅果了。

適合兒童的堅果

花生：花生富含葉酸，生長期的孩童需要攝取葉酸以促進細胞分裂，才能健康地長大。

芝麻：芝麻的蛋白質含量豐富，而孩童身體正在發育，肌肉骨骼等都在快速成長，需要大量的蛋白質；另外，芝麻的鈣含量更是數一數二的高，偶爾食用芝麻醬等食物來補充，也是兒童不錯的補鈣選擇。

青少年的堅果注意事項

根據台灣衛福部的調查發現，台灣的青少年在飲食習慣上，膳食纖維，以及生長所需的維他命礦物質，例如：鈣質、鎂、維他命E等等的攝取量都不足。所以堅果的攝取能夠補足這個缺口。不過資料也顯示，每四個初中生就有一人體重過重或是肥胖，到了高中更為嚴重，尤其是高中男生，約每三人中就有一人過重或是肥胖。在堅果攝取上，應注意適量不過量，一餐約為一大拇指指節，一天三餐約一個大拇指的量。

適合青少年的堅果：

杏仁：研究顯示，每天食用1.5盎司（約42.5克）杏仁的受測者，比沒有食用的人更能夠減重與維持體重。杏仁的高纖能讓我們保有飽足感，因此比較不會多吃，也不容易復胖。

巴西堅果：巴西堅果能降低青少年的血脂以及膽固醇，幫助過重的青少年維持健康。

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成人的堅果注意事項

依據台灣國民健康署2013–2016年國民營養健康狀況變遷調查結果，台灣19~64歲成人每天平均堅果種子類食品攝取量不足一份的比例竟然高達89.7%。也就是幾乎十個成年人之中有九位的堅果根本都吃不夠。其實每天只要吃一湯匙量的堅果就夠了，換算下來差不多是杏仁果五粒、腰果五粒、花生十粒。

適合成人的堅果：

松子：松子（又稱松子仁）含有豐富的礦物質，銅、鎂、錳、磷、鋅等等，能夠給予成年人無論是工作或是學業上滿滿的活力。

開心果：開心果內含豐富的葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin），都能有效防止藍光對眼睛的傷害，以及預防黃斑部病變，非常適合用眼過度的族群。

銀髮族的堅果注意事項

其實台灣的老年人很注重養生，65–74歲的老年人所攝取的堅果量比其他年齡層都來得高。不過老年人食用堅果時要小心，免得把牙齒磕了一個缺角。全球老年化的狀況日益嚴重，堅果小小一粒，富含多種養分，科學家期盼以此解決老年人營養不良的問題。

適合老年人的堅果：

腰果：腰果富含鎂，攝取足量的鎂助於降低骨質疏鬆症的風險。

核桃：研究顯示，核桃中的抗氧化劑是其他種類堅果的兩倍，其豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸，能降低許多心血管疾病的危險因子。

堅果食譜小撇步

讓日常餐點裡面增添堅果的風味，只要把握「原味」、「適量」、「搭配」等三原則，就可以吃得健康。以下是堅果入菜的小建議：

- 把壓碎的堅果配上牛奶加入粟米脆片中。 - 把壓碎的堅果加至乳酪中。 - 把壓碎的堅果加至粟米或海鮮濃湯中。 - 松子仁可拿來拌沙律。 - 烤魚上可撒一些壓碎的夏威夷果仁。 - 炒菜的時候可以添加杏仁、花生、腰果提味。 - 如果在家烤蛋糕可添加一些核桃。 - 減糖的花生醬抹在多士內。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃堅果看年齡！成人大推開心果、銀髮族吃腰果核桃】