【護齒飲食】維持口腔健康避齒黃蛀牙　必睇12種影響牙齒健康食物

要保持口腔健康，除了要照顧牙齒清潔，也要小心有些食物容易損壞牙齒的琺瑯質，如高澱粉和糖分飲食，它們能與牙齒上的溶菌斑產生酸性化學反應，造成齲齒。相對的，吃對牙齒有益的食物，不但可以保護牙齒和牙齦，還能讓身體獲取其中的營養價值。本文將分別列出六種對牙齒有益和有害的食物，讓我們吃對食物，保護牙齒健康，綻放美麗的露齒笑容吧！ 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣營養師蘇奕安／Hello醫師

分別6種對牙齒有益和有害的的食物（點擊下圖看清！）

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6種對牙齒有益的食物

1. 含氟化物食物

喝水本來就對身體有益，它能幫助清潔口腔中的食物碎渣、保護唾液分泌，而若飲水中加入氟，它更是天然的抗蛀牙礦物質。不過，由於其成分引起爭議，台灣、香港等地飲水含氟量只採微量，民眾可於其他管道攝取氟化物，包括在料理中加入適量的含氟食鹽、經醫生建議服用氟錠，以及遵照安全規範使用含氟牙膏或漱口水。

2. 高纖維和水分蔬果

多吃高纖維和水分的蔬果，尤其要吃清脆的，美國牙醫協會（American Dental Association）指出，它們能幫助唾液分泌及流動，透過多次咀嚼，可以清除食物碎渣和細菌，並中和口腔的糖分和酸性，是天然的「牙齒清潔劑」。此外，這類蔬果通常富含重要的抗氧化維他命和礦物質，特別是維他命C和維他命A，推薦的蔬果包括芹菜、蘿蔔、菠菜、萵苣、芥蘭、蘋果、梨。

3. 肉類和高脂肪魚類

別小看咀嚼肉類對牙齒的好處，尤其是動物內臟和紅肉，因為咀嚼過程中將分泌大量的唾液，進而減低口腔的酸性，使食物碎渣得以清潔，減少蛀牙機會。另外，肉類、雞蛋及高脂肪魚富含磷，這能助強壯牙齒琺瑯質。

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4. 乳製品

芝士、牛奶及原味乳酪是護牙的超級食物，特別是芝士，它們有很高的鈣質能強化骨密度，還有酪蛋白可以保護牙齒琺瑯質，加上磷酸鹽能中和口腔的酸性，一起幫助抗蛀牙。另外，乳酪的益生菌還可以抵抗牙齦疾病、消除口臭。

5. 堅果

這一小顆的堅果，卻富含對牙齒健康的好處，特別是花生、杏仁、巴西栗子、腰果，以及胡桃。它們的碳水化合物成分低，能降低牙齒的酸性化學反應，進而減低蛀牙風險，且富含鈣質和磷，有助於維持牙齒和牙齦的健康。

6. 綠茶和紅茶

茶和咖啡含有多酚類，而根據美國羅徹斯特大學（University of Rochester）醫學中心的資料，綠茶和紅茶能抑制或殺死牙齒溶菌斑上的細菌，避免蛀牙。另外，若使用氟化水泡茶，它還多了氟化物的抗蛀牙礦物質，但請不要加糖，增加對牙齒的傷害。

6種對牙齒有害的食物

1. 糖果

我們從小就被教導要少吃糖果，因為會造成蛀牙，尤其要避免像棒棒糖、牛奶糖、薄荷糖、拖肥糖、喉糖這類空熱量、高精糖的食品，建議吃那些不黏、容易消化的糖果。另外，有的研究指朱古力比糖果較健康，特別是黑朱古力，但仍需要更多研究考證。

2. 黏在口腔的澱粉類

澱粉類零食之所以會導致蛀牙，是因為它可以阻塞在牙縫裡，進而使牙齒溶菌斑產生酸性化學反應，形成蛀牙。所以，在吃這類零食時要特別注意，像是白麵包、鬆麵包、蛋糕、薯片及餅乾。

3. 酸性水果和水果乾

雖然番茄和柑橘這類酸性水果富含營養，但建議搭配正餐吃，避免單吃，因為其酸性會傷害牙齒琺瑯質，提高蛀牙風險，也會惡化口瘡症狀。而且水果乾黏性較高，增加酸斑附著於牙齒的時間，不利牙齒健康。

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4. 含糖與碳酸飲料

除了糖果和澱粉類零食之外，含糖與碳酸飲料也是造成蛀牙的原因之一，包括加糖的茶、咖啡或果汁，甚至運動飲料。它們皆含有大量糖分，或是磷酸、檸檬酸等酸性成分，這些物質都會侵蝕牙齒的琺瑯質，建議少喝為妙。

5. 冰塊

炎炎夏日，在飲料或開水中放入幾顆冰塊，來上一口消消暑，是許多人喜歡的消暑方式。但是，並不建議咬冰塊，雖然其不含糖分或其他添加物，但咬堅硬的東西仍會傷害牙齒琺瑯質，嚴重的話甚至會需要送牙醫急診。

6. 使嘴巴乾的食物

常常過量喝酒或喝含咖啡因飲料的人要留意，因為酒精和咖啡因都會惡化口乾症狀，使唾液分泌不順暢，提高蛀牙風險。此外，過量咖啡和茶還可能會使牙齒染色，過量喝酒則會提高口腔癌（Oral cancer）與其他牙齦疾病的風險。倘若是因藥物治療引致口乾，請向牙醫說明狀況，或許氟化凝膠能就此解決。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：齒黃蛀牙不要來！影響牙齒健康的12種食物】