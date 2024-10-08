寒露吃什麼｜養陰防燥宜吃7食物忌辛辣　百合蓮子粟米湯潤肺益腎

二十四節氣寒露，是熱與冷交替的開始，容易因溫差而誘發感冒、咳嗽等疾病。百合蓮子栗子粟米湯有健脾養胃、補腎、養心安神的功效，適合在寒露節氣飲用，有效幫助調理身體，同時有助睡眠，避免失眠困擾。



寒露飲食：養陰防燥潤肺益胃 多吃百合芝麻

寒露是二十四節氣之一，今年在10月8日，代表天氣明顯有寒涼之意，雨水漸少，天氣乾燥，晝熱夜涼，容易誘發感冒、咳嗽等疾病。因此養生重點為增強氣血循環，飲食上要養陰防燥、補益肝腎、益胃。寒露養生飲食跟以前的節氣相同，多吃滋陰潤燥食物如百合、沙參、芝麻、核桃、銀耳、蘿蔔、蓮藕等；多吃益胃生津多水分的水果如雪梨、哈密瓜、蘋果、提子等，少吃辛辣刺激食品。

百合蓮子栗子粟米湯用了不少滋陰潤肺，益腎補陰食材，以助身體好好調節，迎接寒露。

湯水材料各功效︰

百合︰養陰潤肺

蓮子︰養心安神

栗子︰補腎強筋

粟米︰健脾和胃



百合蓮子栗子粟米湯有健脾養胃、補腎、養心安神的功效，適合在寒露節氣飲用

寒露養生：睡前泡腳 促血液循環防涼氣入侵

除此之外，亦可以在睡前泡腳10-15分鐘，以及促進血液循環及新陳代謝的作用，防止涼氣入侵。而且泡腳後有放鬆肌肉、紓緩疼痛之用，建議浸泡完的半小時內上床睡覺，更有助入睡。

百合蓮子粟米湯食譜

百合蓮子粟米湯食譜（3-4人分量）



材料：

蓮子40克

栗子15粒

桂圓5-6粒

新鮮百合15克

粟米2條

水2升

鹽適量



做法：

1. 全部材料洗淨，粟米切件，擦走新鮮百合頂層污泥。

2. 煲滾一鍋水，除百合外，放入全部材料。

3. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲45分鐘。

4. 加入百合煲10分鐘，加適量鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

*當湯快煮好前10-15分鐘才加入新鮮百合，可避免煮溶。

*若想湯水味道更甜，可以轉用白粟米。



食用建議：每星期可飲用1-2次，孕婦，體質燥熱，易上火人士不適宜飲用。



百合蓮子粟米湯有健脾養胃，補腎，養心安神的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 3

蓮子：性平、味甘，補脾止瀉、益腎澀精、養心安神。

栗子：性溫、味甘，養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

桂圓：性溫、味甘，補益心脾、養血安神、潤膚美容。

百合：性微涼、味甘，養陰潤肺、清心安神、潤肺止咳。如不用鮮百合，亦可以用乾百合，但需注意分量不宜太多，否則就會帶酸影響味道。

粟米：性平、味甘，健脾益氣、和胃安神。

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