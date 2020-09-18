【一個人煮】獨居女生素食譜　西班牙海鮮肉丸燉飯一鍋到尾啱帶飯

如果要你一個人生活，你可以嗎？一個人生活的你，過得好嗎？

偶爾跟朋友談起旅行，分享自己一個人旅行的故事，獨遊是一趟深刻認識自己的旅程，處身陌生人的國度，途上學會自己應付所有大小事務和突如其來的意外，一切讓自己學懂謹慎與謙卑。那年在西班牙的旅程記憶最深，單人匹馬手拖大行李箱穿洲過省，那兩星期的每天，我幾乎都吃西班牙「大鑊飯」（西班牙燉飯），由於是一個人吃的，總覺得飯的分量真是超級大，但我實在不介懷，因為夠我好好補充體力。自問是一個「飯桶」，比起麵包和意粉，一碗飯更是「吃之有物」，更讓我滿足。

演出、攝影︰尹嘉蔚 ︳攝錄︰黎家浩、鍾寶宏 ︳剪接︰黎家浩

一鍋煮到底的素食版西班牙海鮮肉丸燉飯，美味、方便、飽足！

一個人慣了獨處，孤單卻可以不寂寞，自己發掘生活樂趣。

嘗過地道的西班牙燉飯，回到家偶爾惦掛那種一大口、一大口吃飯的豪邁滋味。本身茹素，我暫時未在香港找到素食版的西班牙燉飯，便即管自己重新演繹西班牙的名菜，在廚房中實驗，寓煮於玩找箇中樂趣及滿足。

一個人生活，在廚房中找樂趣和滿足，獨霸整個廚房，該好好練習廚藝，盡情發揮。會煮飯的女人是不是真的較吸引？

豐富的蔬菜及顏色配搭不在話下，視覺能滿足部分味覺，尤其是素食，才不感到易悶及欠缺新鮮。將較難買到的意大利短米換成珍珠米；將昂貴的番紅花絲換上薑黃，配襯香濃的茄汁，別具一格的西班燉飯依然有聲有色。

西班牙燉飯傳統用意大利米或西班牙米的短粒圓米，用珍珠米代替亦佳。

但美中不足是欠缺蛋白質，這是素食者會遇到的飲食挑戰。於是，我「整色整水」加一些裁成魷魚圈形狀的杏鮑菇，添幾顆以素豬肉製成的彈牙肉丸。材料雖看來極之豐富，但全個烹飪過程連開餐，只需用一隻單柄鍋完成。吃剩的飯菜還可以帶飯上班，翌日翻熱再吃更加入味。

獨享「大鑊飯」的滋味尤為滿足，吃剩的還可帶飯上班，翌日翻熱再吃更加入味。

按圖是菜式步驟，圖下有文字解釋︰

+ 4 + 4 + 4

邊吃邊點頭，肯定自己的努力，讚美自己不賴的手勢。一個人開飯可以好懶、好簡單，但不能太HEA。偶爾執着，對自己好少少，在不慌不忙的周日裡，成全一份好好地煮、好好地吃飯的儀式感，別待薄自己。

顏色悅目的飯盒，令帶飯上班變成樂事。，

一個人生活獨處，愈懂得沉着，愈能養成觀察入微的能力。忙於喧鬧的人或不懂一個人的歲月靜好。

素版西班牙海鮮肉丸燉飯食譜及筆記按圖看這裡︰

+ 12 + 12 + 12

素版西班牙海鮮肉丸燉飯食譜

【同場加映】一個人煮︳獨居女生素食譜 沙嗲素雞槌簡單家鄉味蛋白質豐富

南洋菜「沙嗲素雞槌」。（尹嘉蔚攝）

沙嗲素雞槌+ 蒜蓉炒雜菜食譜及筆記看這裡︰

沙嗲素雞槌食譜