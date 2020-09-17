【健康飲食】長期日夜輪班增心血管疾病風險　教你6招守住健康

輪班族們當心囉！長期日夜輪班可能會影響到血壓和血脂的水平，進而增加心血管疾病的風險。美國預防醫學雜誌（American Journal of Preventive Medicine）曾發表研究指出，從事夜晚輪班工作5年或以上的護士，可能會增加因為心血管疾病而死亡的機率，輪班長達15年或更久，則甚至會提高罹患肺癌（Lung cancer）的機率。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

長期日夜輪班容易睡眠不足，長期下來會影響新陳代謝和食慾。研究顯示，日夜輪班的勞工體內的三酸甘油脂數值，普遍高於日班的勞工。此外，日夜輪班還會影響生理時鐘，它主要由腦的視交叉上核（Suprachiasmatic nuclei，簡稱SCN）進行控制，會自動調節人的體溫（例如起床後體溫升高，將近睡眠時間則下降）、失眠與否，及體內某些激素的水平等等。生理時鐘混亂的話，除了影響情緒與精神，還可能導致心臟病（Heart disease）等慢性病產生。其實早在2007年，世界衛生組織（WHO）已將交替輪值夜班列為致癌的潛在因素。

話雖如此，還是有許多工作者必須辛苦地日夜不停輪班。不過堅守崗位也別忘了顧健康，今天就讓Hello醫師來分享以下6點訣竅，幫助您守住體力和健康！

1. 多喝水

記得準備一個水壺放在座位上，隨時喝水和裝水。若不喜歡沒味道的白開水，也可以在裡面放入新鮮的檸檬片或橙片，以增添風味。

2. 適量補充咖啡因

如果精神不濟，可以在下班前的4~5小時，補充點咖啡因，除了幫助提神之外，下班後身體也會更容易放鬆。

3. 自備飯菜與零食

若作息不正常、飲食營養也不重視的話，對健康的影響恐怕是雪上加霜。試著在家裡和工作場所備一些健康的食物，肚子餓時可以充飢和補充能量，例如生菜（如紅蘿蔔、青瓜）、水果或果乾、堅果，或是即食燕麥片等等可以馬上吃的天然食材。

出門上班前，也先準備好飯菜，例如預先把洗好的米或番薯等放進電飯煲蒸，或是把準備好的便當先放雪櫃，這樣一回家就可以熱來吃了。

相關文章：【養肝食物】助排毒防口臭皮膚更透亮！盤點12種有益肝臟食物

+ 7 + 7 + 7

4. 少量多餐、用餐定時定量

雖然日夜交替值班，很難有固定的用餐時間，但仍建議儘可能地維持定時定量的用餐習慣，寧可少量多餐，也不要忽然暴飲暴食。有些人因為不方便吃飯就忍著不吃，一旦用餐時間到，就一次吃很多，這樣除了造成腸胃的負擔外，也容易在飯後感覺疲倦沒精神。

5. 盡量睡夠7~9小時

研究顯示，睡眠達7~9小時的人較不易肥胖，也較不會有其他健康問題。但若您的上班時間很難讓您睡滿7小時，那麼如果累的話，就請找機會儘可能地小睡一下，總比都沒有睡來得好。

6. 多活動身體與適度運動

例如散步、爬樓梯，或在休息期間做些伸展操等，利用時間多做運動，不僅有助於在白天燃燒更多的卡路里，也會讓睡眠品質更好。

相關文章：【捱夜】研究指睡眠不足易猝死 唔夠瞓7大壞處傷肝心臟病風險增

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

放輕鬆、深呼吸！工作壓力會加倍心臟病風險

睡出好健康：睡飽飽減憂鬱強壯心臟

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：日夜輪班好辛苦！6招守住健康】