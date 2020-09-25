【健康早餐】牛奶加麥皮相剋阻鈣質吸收？痛風腸胃差6類人慎食

牛奶及麥皮同樣是營養豐富的食物，坊間傳聞牛奶麥皮不宜一起食用，兩者相剋？這個日常普通不過的早餐配搭，究竟哪裡出現問題？抑或純屬謠傳？亦有人說「麥皮不能亂食」，吃麥皮需注意的事項，哪些方面較少人忽略？我們向營養師王敏寧（Mandy）查詢。

傳聞牛奶麥皮不宜一起食用。（Valeria Boltneva/Pexels）

麥皮不建議跟牛奶一起食用，究竟為何？若兩者同時進食，影響多大？

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再者，牛奶及麥皮都是營養豐富的食物，食用對身體有益。牛奶有豐富的蛋白質、鈣質；麥皮有優質的碳水化合物、纖維，故此牛奶麥皮是良好的早餐組合，同一天餐單內亦要兼顧營養均衡，補充其他高鈣食物等。

若用其他植物奶代替牛奶會否更理想？

營養師王敏寧指這要視乎甚麼種類的植物奶，某部分植物奶中也含鈣、鐵等成分，理論上燕麥的植酸，有可能阻礙人體吸收礦物質，因此從基礎上看與牛奶不相伯仲。此外，米奶、燕麥等由穀類生產的「奶」飲品，蛋白質含量偏低，未能完全代替牛奶飲品。關注血糖的人士亦要留心，若同時食用麥皮、燕麥奶（或米奶），碳水化合物偏重，蛋白質攝取又不足時，血糖波幅反而大於吃牛奶麥皮。

牛奶麥皮是常見的早餐組合，有些人士要特別留意食用分量。（Monika Grabkowska/Unsplash）

吃麥皮有哪些事項較少人忽略？

麥皮有豐富碳水化合物，高血糖人士要慎吃，如果配搭少蛋白質的奶飲品，餐單中又缺少蛋白質或其他營養素，容易導致營養不均。如果在麥皮中額外添加糖食用，尤其對高血糖及需控制體重的人來說更要審慎，高糖分攝取或使餐後血糖飆升。而短時間內吃太多碳水化合物，有可能導致體重上升。

減肥時可盡情食麥皮代替正餐？

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燕麥（麥皮）是健康的食物，加工愈少的燕麥，營養價值愈能被保留。由於麥皮的水溶性纖維豐富，吸水後會膨脹令體積增大，食用後易產生飽腹感，其中的膳食纖維有助預防便秘，但須注意食用分量。

請按圖了解哪些人士宜慎吃麥皮 ︰