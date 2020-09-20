【降血糖飲食】電飯煲洋蔥炊飯做法　助抗癌防糖尿病血管硬化

白飯的料理方法五花八門，降血糖在日本中最為人認識的應該是炊飯，簡單來說就是一鍋內有飯有餸，簡單俐落而且營養全面。炊飯的配搭眾多，日本人近來有一個健康炊飯新題案 - 洋蔥炊飯。它有助維持血管健康，而且用炊飯的形式更可以吸收整個洋蔥的營養。

以往曾介紹不同的洋蔥食療，如有長壽功效的洋蔥味噌湯、有助降血糖的洋葱湯等，由處理食材至料理時間都需40分鐘左右。倘若你沒什麼耐性，認為自煮是麻煩的話，不妨嘗試這個懶人料理，只需要把所有材料放入電飯煲，按個掣便有營養豐富的炊飯吃！日本東京農業大學山本祐司教授更指，每日食用能預防和改善生活習慣病如糖尿病、高血壓、高血脂等。

大家還記得曾經大熱的番茄飯嗎？其實這個洋蔥炊飯跟番茄飯的做法大同小異，都是用一些基本的調味料和放入整個洋蔥，按掣等飯煮熟後便完成。日本電飯煲料理專家Jyo稱洋蔥的澱粉質加熱後會糊化，令整個炊飯變甜。因此不用再額外加其他材料亦非常美味。不過，筆者認為只有洋蔥有點單調，因為作出了微調，加了其他富豐營養的食材如紅蘿蔔和舞茸。

洋蔥炊飯做法簡單俐落而且營養全面。

按圖看洋蔥炊飯的食譜及步驟：

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據《史上最完整1000種全食物營養大圖鑑》（好食材研究團隊著）所講，「洋葱含有β-胡蘿蔔素、維生素C、鉀、鈣、鐵，以及膳食纖維和粗纖維等多種營養素，其中的多種硫化物，可以降低人體內血糖和血脂，並減少血液中的膽固醇，對於糖尿病患者以及高血壓患者，具有一定的保健效果。」

除此之外，亦可按下圖看為何洋葱炊飯能夠預防和改善生活習慣病（如糖尿病、高血壓、高血脂）：

按下圖看洋蔥炊飯食譜：

電飯煲洋蔥炊飯食譜

資料來源：《TV Tokyo》