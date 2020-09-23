【Le Creuset開倉】LC廚具低至35折　萬用圓形鑄鐵鍋1千蚊有找！

鑄鐵鍋，因耐用不易黐底加上可以一鍋多用，可謂是煮食好幫手。而當中顏色夢幻、令一眾女生趨之若鶩的廚具品牌Le Creuset（LC）瘋狂減價的時間又開始了，低至35折的Mega sales正在進行中！

Le Creuset除了時尚美觀，大多款式實用兼耐用，即使價格相對較高依然有一班捧場客。今次開倉的鑄鐵鍋款式及小餐具眾多，由20cm至30cm的湯鍋均有減價，原價二千多元的，現減至一千左右，每款的顏色也有數款選擇。最常用的尺寸22CM、26CM及28CM大多低至4折發售。

Le Creuset開倉，大大小小不同顏色的鑄鐵鍋一律狂減。（店舖提供）

除了經典的湯鍋款外，多用途鍋亦有減價，鍋身可以煲湯燜煮，平底鍋蓋也可用作煎烤，一個價錢兩款鍋，十分划算，原價$4,388，現售$1,800。

26厘米多功能燒烤鍋蓋$1,800（原價$4,388／41折）（店舖提供）

按圖看Le Creuset減價「鑄鐵雙耳鍋具」：

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按圖看Le Creuset減價「鑄鐵單柄鍋」及「煎烤盤」：

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Le Creuset除了著名的鑄鐵鍋外，亦有易潔鍋具，大部分款式亦正進行優惠。

按圖看Le Creuset減價「易潔鍋具」：

家中沒有位置存放較大的廚具，但仍然想低價入手LC貨品？不如考慮又靚又可愛的餐具杯碟！

按圖看Le Creuset減價「陶瓷餐具」及「其他廚房配件」：

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