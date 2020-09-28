【揀蔬菜貼士】中秋芋仔香甜粉糯必睇3特徵　9大好處最佳食法...

臨近中秋，街市有大批芋仔應市，想揀粉糯又美味的芋仔，有3大重點近乎百分百中。中秋應節食物除了月餅、楊桃及湯圓外，你可知道傳統的還有菱角及芋頭仔？狀似牛角的黑色菱角已是鳳毛麟角，相對芋仔仍有市場，街市中主要有兩大芋仔品種，分別是細細個、如雞蛋般大的紅芽芋，及尺寸稍大的檳榔芋。 攝影︰尹嘉蔚

芋仔是中秋的應節食物，買回來的芋仔洗乾淨後，將它們攤開風乾或吸陽光，待芋仔收水，才拿去蒸或用鹽水烚，味道更佳。（尹嘉蔚攝）

街市檔販解釋紅芽芋用來清蒸及烚最好，味道清香，因為水分重，口感滑糯；檳榔芋切開後有紫紅紋理 ，若感覺輕身的，水分較少，纖維較鬆，煮熟後口感粉軟，用於燜、炸及煮糖水更為出色。

街市中主要有兩大芋仔品種，紅芽芋及檳榔芋，前者口感滑糯，後者口感粉軟，檔販建議中秋吃芋仔買紅芽芋清蒸及鹽水烚最好。（尹嘉蔚攝）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，芋仔的生長部分與味道及質感大有關連，大芋頭是「親芋」部分，然後有子芋及孫芋，一代接一代緊密相連。究竟哪部分最好吃是為「一級品」？

以下哪個芋仔，你認為較美味、較粉糯？

哪個芋仔，你認為較美味、較粉糯？（《相葉學》影片截圖）

按圖有答案，解釋鑒別美味芋仔的方法和原因︰

+ 10 + 10 + 10

鑒別靚芋仔3大重點 孫芋矮肥乾爽最佳

記得揀「孫芋」，身上沒有切口的最美味。其次，挑選兩端較圓，又矮又肥的芋仔，相比有一端為尖長，又瘦又扁的更為好吃，肉質更綿，少有因水分太多，而出現俗稱「腎」的口感。

如雞蛋般大的紅芽芋，記得揀「孫芋」，身上沒有切口的最美味。挑選圓矮肥及乾爽的的芋仔也是購買重點，（尹嘉蔚攝）

購買芋仔時揀光滑及乾爽的為佳，否則又濕又浥的易有霉肉的狀況。同時不要買長了芽的芋仔，近芽的芋肉營養已被抽走，變得乾癟霉爛，蒸熟後此部分有異味。

按下圖清楚對比不同形態的芋仔，肉質有何不同︰

+ 3 + 3 + 3

芋仔買回家後，不要用膠袋封起，即使是放在陰涼位置，芋仔自己會「呼吸」冒水點，水氣久焗不散的話，芋仔會容易發芽，營養會相應減少，但它不像薯仔發芽後會產出毒素。

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按下圖參考「芋仔更好吃」的正確處理方法︰

+ 2 + 2 + 2

待芋仔收水後拿去蒸或用鹽水烚（用中火）15-20分鐘，筷子若能穿過芋仔便代表熟透，先等芋仔的水分收乾，吃起來口感粉嫩。（尹嘉蔚攝）

芋頭營養9大好處 4類人士要慎吃

芋頭可作鹹食和甜點，過時過節不乏芋頭蹤影，有說芋頭是高澱粉質食物，多吃會肥；亦有說它熱量低，反而幫助減磅。營養學家張琬琛（Mellissa）指每100克蒸熟的芋頭，所含的碳水化合物和熱量比白飯略多。但因為芋頭的體積較大，進食時若以一碗計算約140克，熱量有200千卡；而一碗白飯200克約有260千卡，將芋頭當作主食，相對熱量會比白飯低，膳食纖維也比白飯多。

按下圖認識芋仔的9大健康好處︰

+ 18 + 18 + 18

Mellissa亦提醒吃芋頭時要注意必須煮熟才進食，因為生芋頭當中含草酸鈣結晶體帶有苦味，而且黏液可能會刺激喉嚨，但經烹調後草酸鈣結晶體和黏液會消失。

以下4類人士需要慎吃芋頭及芋仔，請按圖了解︰

+ 3 + 3 + 3

參考資料︰Healthline/Dr.Axe