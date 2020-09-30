【釋迦營養】番鬼荔枝健康食物排名第2！低卡高鉀降血壓8大好處

釋迦（番鬼荔枝），因外形酷似釋迦牟尼佛祖的頭部而命名，外面的鱗目為青色，果肉則是奶白色。不說不知，這種水果曾被BBC選為「世界十大營養食物」的第2位，究竟它有什麼營養價值和功效？除了直接吃，原來也可以入饌！

釋迦，聽起來就像「佛系水果」，命名也十分有趣。「釋加」名字的由來，源於其外表有一顆顆突起的錐，跟釋迦牟尼佛祖的髮型相似。而香港人習慣叫它「番鬼荔枝」，因為它的外形如青色版的荔枝，亦有指這種水果從南美安地斯山脈引入，生長於高海拔的熱帶地區，故加上「番鬼」二字。

釋迦點揀點食最甜美？

釋迦以台灣生產的最為普及和受歡迎，一般都是「大目釋迦」品種。當地的水果專家就指，「大目釋迦」的「目」字代表外皮上如釘子般的的鱗目，鱗目愈大，代表果肉愈飽滿多肉。只要將買回來的釋迦放至軟身即可食用，其果肉甜美，呈奶油狀，因此洋名又稱作「Custard Apple」、「Sugar Apple」等，有人會用匙羹食釋迦，冷凍後口感更有點像雪糕，香、滑、甜。

釋迦雖然比荔枝大，但兩者的外形確實相似，難怪它有「番鬼荔枝」之稱。（網上圖片）

把釋迦切開，裡面是白色又軟綿綿的果肉，去籽即可食用。（Pixabay）

兩年前，BBC曾公佈「世界十大營養食材」排行榜，科學家對過千種食材進行分析及評估後再打分數，愈高分即營養愈高。其中最讓人意外的，是釋迦居然揮低奇亞籽、紅菜頭等，登上亞軍位置！根據BBC的報告，每100克釋迦只有75卡路里，熱量極低，營養師指它的維他命C、鉀質等都極為豐富，對人體很有益。

請按下圖了解釋迦的8大益處：

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釋迦有毒？

儘管釋迦有許多令人健康的益處，但其實它亦跟不少隸屬「番荔枝科」（Annona）的物種一樣，含有少量有毒化合物——花農酸，其中以果核和果皮濃度最高，因此，建議你食用釋迦前，應去除果核和果皮。這種毒素會影響你的大腦和神經系統，患柏金遜症的風險亦會增加，如已患有柏金遜症或其他神經系統疾病，最好避免食用釋迦。

食釋迦通常會用匙羹舀來吃，但原來台灣人亦會以釋迦入饌，例如跟海鮮煮成湯等。雷神主廚雷議宗就在電視節目《健康2.0》示範「釋迦蔬果雞肉批」的做法，它有點像英式的「牧羊人批」，營養也十分豐富。

請按下圖睇「釋迦蔬果雞肉批」的做法：

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大目釋迦的當造期為每年8月底至10月初，現時已差不多步入尾聲。不過，台灣的農夫就指出，另一品種的釋迦——「鳳梨釋迦」，卻是冬天的農產品，因此天氣轉冷時可以食鳳梨釋迦，除了維他命C含量較低外，它一樣是一種低熱量、高鉀的水果。

鳳梨釋迦的挑選準則，跟大目釋迦正正相反，外皮上的鱗目愈平和愈鈍，吃起來反而更甜，若這些錐太尖反而代表鳳梨釋迦未夠熟。（資料圖片／張嘉敏攝）

鳳梨釋迦的維他命Ｃ含量稍遜於大目釋迦，不過一樣是高鉀水果。（影片截圖：《健康2.0》）

資料來源：《healthline》、《健康2.0》、《BBC》