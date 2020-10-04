【迷你廚具】免叮飯增變質風險　BRUNO加熱飯盒最佳入口溫度是...

迷你小巧的家電近來大行其道，如一人蒸煮盒、一人電飯煲等等，而本身推出過多種煮食神器的BRUNO，近日就推出了便攜電熱飯盒，讓上班族可以在辦公室輕鬆加熱飯盒，能保持食物新鮮之餘，更能省掉跟同事排隊爭微波爐的時間！

BRUNO近日新出的便攜電熱飯盒，上班一族平時要帶飯返工，可能會用玻璃飯盒等盛載預先煮好的食材，午飯時間就跟同事們在微波爐前排住隊等叮飯。但叮飯的話不是每種食材都適合，如：綠葉蔬菜翻叮後就會變黃變味、魚肉或海鮮等加熱後也會變質，隨時產生會影響肝腎功能的蛋白質降解物，所以確實要慎選食材呢。而BRUNO這個新品，功能上則主打保鮮，無需加水蒸煮都可以加熱食物，食材不走樣，還有齊三種女士最愛的顏色。

請按下圖睇BRUNO便攜電熱飯盒的功能、顏色及價錢：

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15分鐘簡易帶飯食譜推薦

有了帶飯神器，另一個讓人頭痛的問題，就是想不到帶飯的餸菜。以下有5個精選帶飯食譜，只需15分鐘便可完成。但你也可點擊以下文章，參考30個記者推介的帶飯食譜，保證30日帶飯不重複！

【新冠肺炎】30個帶飯食譜推介 自製簡易飯盒翻叮不變質！

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BRUNO另一新品：3秒即熱飲水機

除了準備便當之外，BRUNO也顧及到大家飲水的需要，另一新品「即熱式飲水機」，所謂「即熱」，居然只需3秒，就能即出熱水！它的設計偏窄身纖巧，可放在辦公室或家中成為專屬飲水機，不用跟其他人共享水機。

請按下圖睇即熱飲水機簡介：

飲水機採用 2200W 高功率特快加熱，輕輕一按，3 秒內即出熱水。網友曾查詢此水機應放生水或熟水，官方答覆為：「兩樣都可以，放生水可以set 100℃出水，或放蒸餾水/熟水，隨你喜歡溫度調校。」筆者就建議大家擔心水質的話，放熟水比較飲得安心。（圖片來源：BRUNO - Hong Kong）

資料來源：BRUNO - Hong Kong