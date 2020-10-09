【入廚貼士】點保存紅蘿蔔會甜啲？日本專家教這樣吃吸收增83%

紅蘿蔔經常作為配菜在餐桌上出現，儘管看似是一個配襯食材，但在湯水、燜燉的菜式中扮演著重要角色，為餸菜增添顏色之餘，更增添甜味，從而減少糖分使用。其實除了選購一條香甜的紅蘿蔔，保存方法亦可以增加甜度！

紅蘿蔔為餸菜增添顏色之餘更增添甜味，從而減少糖分使用。（資料圖片／呂榮棟、呂志豪攝）

日本節目《駆け込みドクター! 運命を変える健康診断》邀請了營養學專家岸村康代講解關於冬季蔬菜的冷知識和研究結果，其中一個便是增加紅蘿蔔甜度的冷知識。岸村老師指有一個保存方法有助增加甜味，基本上不需用什麼材料或工具便可完成。在講解前她問了嘉賓們以下哪一個方法有增加紅蘿蔔甜味之效？

哪個方法可增加紅蘿蔔甜味？A. 用報紙包著於常溫保存；B. 保存在用來放肉類的保鮮格（《駆け込みドクター! 運命を変える健康診断》截圖）

按圖了解增加紅蘿蔔甜味之方法及原因：

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觀察一個位置揀出清甜紅蘿蔔！

按圖看美味紅蘿蔔之鑒別方法：

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加一樣材料助吸收！

按圖看2種食法促進身體吸收β-胡蘿蔔素及注意事項：

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參考來源︰《相葉マナブ》、《駆け込みドクター! 運命を変える健康診断》