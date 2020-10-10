【蛋料理熱量】炒蛋比荷包蛋肥？最營養師建議2種煮法最啱做早餐

雞蛋的營養密度高及飽肚感高，可作為減肥餐的食物，來控制額外的食物熱量攝取。同時，雞蛋含優質的蛋白質，容易被人體吸收及使用，還提供大量重要的維他命、礦物質、類胡蘿蔔素、葉黃素、膽鹼和脂肪等。用烚煮及少油的做法，控制雞蛋料理的熱量，與蔬菜和全穀物一起吃，以達至營養均衡。

雞蛋的營養密度高及飽肚感高，可作為減肥餐的食物。（龔嘉盛攝）

不同的雞蛋煮法，熱量可存在很大差別，常見的有蒸蛋、烚蛋、荷包蛋、炒蛋及班尼迪蛋…一隻中型的烚蛋約63-74千卡，2隻加油烹調的煎荷包蛋約192千卡，比2隻烚蛋約148千卡的熱量稍多。

兩隻雞蛋的平均熱量約148千卡，與兩個蘋果大致相同，60克蛋白含有約17卡的熱量。（尹嘉蔚攝）

哪款蛋料理最肥？

炒蛋的熱量可以很高，若加忌廉或全脂牛奶，一份炒蛋差不多有1碗白飯的熱量達204千卡，再準確一點每100克炒蛋就有200-245大卡，比相同分量的蒸水蛋有64千卡，多出近3倍熱量。而熱門早餐Egg Benedict （班尼迪蛋）最「肥」，源於所配的「荷蘭醬」由牛油及蛋黃打成，一份2隻的班尼迪蛋約553千卡，熱量相當於2.5碗白飯。

按圖了解不同雞蛋煮法所含的熱量︰

+ 10 + 10 + 10

同樣需要用油，為何煎荷包蛋與炒蛋的熱量落差大？