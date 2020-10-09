【經痛】四物湯補血治經痛非人人適宜　飲用5貼士幾時飲最好？

四物湯，早幾年前已開始在女性圈中流行起來，皆因四物茶有緩和經期疼痛、改善手腳冰冷等功效。雖說四物湯有調經補血之用，但並非人人適宜，胡亂飲用或招致反效果。究竟飲用四物湯有什麼需要注意？註冊中醫師鄧蕙盈會為大家一一講解。 攝影：余曉彤

四物湯：婦科第一方

經痛是不少女性每月必經之事，不少人都盼望「月來月順」，不必受此「皮肉之苦」。其實，要避免女人最痛，有些人會飲用具補血、養血、有調經作用的四物湯，此藥方早在唐代已出現，因主治婦產科疾病功效顯著，後期被世醫家稱為「婦科第一方」。

四物湯能夠治療經痛，對女性來說當然是一大喜訊，但事實上飲用四物湯有不少需注意的地方，如不能在經期時飲用、熱氣體質的人便不宜飲等。

四物湯有補血、養血、調經之效，因而深受歡迎。（余曉彤攝）

四物是什麼？

講解四物湯宜忌前，不如先了解是由哪四味材料組成，註冊中醫師鄧蕙盈指，四物湯最早記載於《仙授理傷續斷秘方》，以前是用來治療外傷瘀血疼痛，是補血基本方方劑。

註冊中醫師鄧蕙盈指四物湯以前是用來治療外傷瘀血疼痛，是補血基本方方劑。（余曉彤攝）

按圖看四物湯包含什麼藥材及其功效：

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四物湯非人人皆宜！

雖說四物湯可改善手腳冰冷、月經時遇到的問題，但也不是人人適宜飲用，而且某4類人士飲用前，更需諮詢中醫師意見。

按下圖看飲用四物湯5大注意事項：

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飲用四物湯有時間之分？

除了以上人士需注意飲用外，原來飲用時間也是關鍵之一。若有飲用四物湯習慣的人，都知道經期時不宜飲用，因陰虛或濕熱體質人士或會使失血情況變得十分嚴重。那麼何時飲用四物湯才是最有效？

按圖看飲用四物湯時間：

四物湯自製與沖劑功效

四物湯是補藥的一種，想飲用的話也如煎中藥般，需要比較長的時間。因此近年一些大型中藥保健企業相繼推出以四物湯為主的產品，如玫瑰四物膏、黑糖四物膏、四物茶等等即飲沖劑或粉末，方便飲用。詢問鄧醫師兩者之間的分別，她稱自己煲的功效當然更好，因為用料相對充足，市售的四物湯產品則不圖速效，適合長時間慢慢補虛。