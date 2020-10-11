【入廚貼士】花生潤肺益胃秋天最好吃　4招速煮鬆軟花生古早糖水

秋天的花生原來最好吃、最香及新鮮，因為花生多在7、8月開花，收成剛好在10月。秋冬是滋補的時節，吃花生也十分適合。烚花生、煲湯、燜餸、煮粥、煮甜品等，溫暖的古早味花生糖水配番薯廣受歡迎，雖是簡單的傳統甜品，要煮鬆軟綿密的花生，台灣大廚分享４個必勝秘訣，快速縮短熬煮花生的時間，煮起的花生也更美味！

台灣大廚阿慶師分享４個必勝秘訣，快速縮短熬煮花生的時間，煮起的花生美味鬆綿。（阿慶師Youtube影片截圖）

花生鬆軟綿密煮糖水4大訣竅︰1.浸鹽水、2.放冰凍、3.細火燜、4.後加糖

阿慶師分享的「古早味花生湯」（花生糖水）是台式的傳統甜品，流行於秋冬用於暖心暖身。聽起來不像是複雜的中式糖水，但原來要將花生燜到又鬆又軟，讓不少人費煞心神，紛報以「嘥煤氣、嘥電」，來回應做法既浪費時間，又消耗能源，而最令人無奈的是煮出來的花生仍是硬芯。阿慶師分享了自家的獨門秘訣，4大要點快速縮短熬煮花生的時間，煮出來的花生更美味，保證鬆軟綿密又好吃。

請點擊下圖看「阿慶師古早味花生番薯糖水」的步驟、入廚貼士及食譜︰

+ 22 + 22 + 22

花生營養5大益處 中醫說能潤肺化痰

花生的營養豐富，蘊藏不飽和脂肪、蛋白質、礦物質及各類維他命等，素有「長生果」美譽。《本草綱目》記載：「花生益脾胃、潤肺化痰、滋養補氣、清咽止癢」。註冊中醫潘仲恆解釋，花生具醒胃和胃、潤肺化痰、滋養調氣、清咽止咳等功用。

花生益脾胃，潤肺化痰，助護心防中風，但熱量不低，3類人士要慎吃。（Karolina Grabowska/Unsplash）

按下圖了解花生5大益處︰

+ 12 + 12 + 12

+ 12 + 12 + 12

參考資料︰阿慶師