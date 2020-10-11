【脂肪肝】日本醫生推薦食大豆改善脂肪肝　1周見效日食幾多夠？

脂肪肝，是現代人常見的疾病之一，除了先天體質的問題，攝取過多脂肪、肥胖與飲酒過量都會造成脂肪肝。若想改善脂肪肝，除了靠減重外，飲食控制也是不可或缺，而多吃大豆的食物則有助燃燒肝臟內的脂肪。

肝臟，是身體以代謝功能為主的器官，並扮演著除去毒素、儲存醣原（肝醣）、分泌蛋白質合成等重要角色。飲食是人類維持生命的基礎，可是攝取過多脂肪、飲酒過量只會對身體做成負擔，特別是肝臟，甚至變成脂肪肝。脂肪肝一般沒有症狀，也不會造成不適，但若長期沒有改善的話，最後可能會演變為肝硬化，甚至是肝癌。

患有脂肪肝的人，同時罹高血脂與動脈硬化的機率增大，另外也會增加心肌梗塞與腦中風的風險。（資料圖片）

食用大豆有助改善脂肪肝

儘管平時著重健康的人，也不代表不會出現脂肪肝的可能。日本節目《恐怖醫學》進行了調查，估計脂肪肝患者人數佔全日本2000萬人。節目中亦隨機在44-69歲的男女抽樣，發現8位被調查者中，有5位被診斷為患有脂肪肝。

節目隨機抽樣，8位被調查者中，有5位被診斷為患有脂肪肝。（電視節目《恐怖醫學》截圖）

據愛知醫科大學醫院角田圭雄醫生，若然想減少肝臟內的脂肪，可以多吃大豆類食物，因大豆其中一樣成分有燃燒內臟脂肪的功效。大豆是枝豆種子成熟後再風乾而成，亦是豆腐、味噌、納豆、豆漿等原材料。

愛知醫科大學醫院角田圭雄醫生指多吃大豆類食物，有燃燒內臟脂肪之效。（電視節目《恐怖醫學》截圖）

按圖看為什麼大豆有助改善脂肪肝：

每天需要吃多少大豆才可改善脂肪肝？

雖說大豆可預防及改善脂肪肝，但每日吃多少才會達到改善的功效？而大豆產品中的大豆含量又是多少？

按圖看如何吃大豆改善脂肪肝及各大豆產品含量：

據節目中引述，每日食用100克大豆有預防及改善脂肪肝，為了實測其效果，節目組邀請了43歲患有脂肪肝的齋藤佳織嘗試一星期每天攝取100克大豆，看看肝臟中的脂肪可以改善多少。事前節目組量度了齋藤的肝臟脂肪含量，比正常的數值足足多了60%，脂肪約1公斤。

齋藤佳織的肝臟脂肪含量，比正常的數值足足多了60%，脂肪約1公斤。（電視節目《恐怖醫學》截圖）

按圖看齋藤佳織一星期每天攝取100克大豆的實測結果：

+ 9 + 9 + 9

6種食物幫助改善脂肪肝

除此之外，亦有其他食物可以改善脂肪肝，透過飲食控制、積極減重、少喝含糖飲料、飲酒不過量、再加上持之以恆的運動等方式，都可以改善脂肪肝。

按圖看6種食物幫助改善脂肪肝：