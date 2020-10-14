【大閘蟹點煮點拆】蒸蟹去腥驅寒3秘訣　正確拆蟹法6大部位吃不得

踏入秋季宜食蟹，蟹肥膏滿的季節，蟹迷蠢蠢欲動，被冠上「蟹中之王」的大閘蟹，有酒樓推出大閘蟹任食放題，100分鐘內無限任食新鮮爆膏大閘蟹受市民歡迎。自己買大閘蟹清蒸或鹽焗也是另類選擇，大閘蟹達人分享蒸好味大閘蟹、鹽焗大閘蟹的方法，並教大家正確拆蟹方法 ，有6大部位不可吃，蟹迷不妨收藏以下筆記重點。

清蒸大閘蟹三秘訣不腥又好吃。（歐嘉樂攝）

清蒸大閘蟹不腥又好吃，方法不難，秘訣有三︰1.用冷水開始蒸。2.可在凍水中添加啤酒或米酒，用來去腥增香。3.必要加蔥段、薑片及紫蘇葉，一起用來蒸大閘蟹，驅除蟹的寒性及腥味。

按圖詳解蒸好味大閘蟹方法︰

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除了清蒸大閘蟹，其實用鹽焗的方式也是頂級美味，做法也不難，只多用一步，花3分鐘時間猛火炒鹽，「煨」熟大閘蟹，大閘蟹的更鮮橙亮澤，光用眼看已經非常誘人。大家不妨試試。

鹽焗大閘蟹。（小紅書）

請按圖參考鹽焗大閘蟹的方法︰

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正確拆蟹方法 6大部位不可吃

拆蟹拆得正確便不會麻煩難弄，先腳後身，蟹有6大部位不可吃︰蟹心、腮、胃、肚、腸及牙齒，這些部位污濁有糞、有異味、寒性高，對人體有害，不小心吃了可能會不適或肚瀉。

請按下圖有正確拆蟹方法， 認清不可吃的6大部位︰

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大閘蟹配蟹醋風味絕佳，用4種調味料混和便成，比例簡單易記。

自製蟹醋蘸汁吃做法簡單。（歐嘉樂攝）

按下圖有大閘蟹蘸汁-蟹醋做法可參考︰