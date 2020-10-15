【百佳大抽獎】1分鐘掃貨精選65款食材　必掃急凍海鮮1件$408！

百佳「誠心賞你」大抽獎，近日成為全成熱話，提供約32萬個得獎名額，其中10名頭獎幸運兒除了獲100元百佳禮券外，頭獎還有免費「一分鐘掃貨」，引起網民熱討掃貨攻略！雖然記者中頭獎的機會微乎其微，但仍走進百佳精心揀選了65款值得掃走的心水貨品。 攝影：余曉彤

百佳大抽獎的頭獎，若然你中了，在「一分鐘掃貨」環節中，你會先去哪個貨架掃貨？計劃公佈後，網民紛紛熱討應掃走什麼類型的貨品。雖然得獎結果最快於10月29日才公佈，但1分鐘掃貨之事必須計劃周詳，才能成為大羸家！與其紙上談兵，倒不如直接走進百佳看看實際環境和價錢。

百佳「誠心賞你」大抽獎的10名頭獎幸運兒除了獲100元百佳禮券外，還有免費一分鐘掃貨！

基於「一分鐘掃貨」的細節仍未公佈，記者假設活動地點只在百佳超級市場進行，而非旗下其他品牌超市如Taste、International by PARKnSHOP等等，並選擇了相對較大的分店。對比點數卡、藥品等貨品，還是食材最實際，當中亦不乏貴價產品。

掃貨攻略： 記者本著襟擺、貴價和自己的心頭好3大原則，挑選了65款貨品供大家參考。事前還要預先認清位置，免得臨場花上寶貴時間去找。1分鐘其實很快過，所以切忌心多，最好集中同一區或附近貨架，而容易過期的鮮食、體積較大的生果及易溶的貴價雪糕，都不是掃貨的首選。

若是以選擇襟擺貨品為目的，容易過期的鮮食、生果及易溶的貴價雪糕，都不是首選。

心水1：急凍海鮮

記者走進超市中的每一行、每一列、每一個貨架，精選以下4類貨品，當中個人認為急凍海鮮是最抵掃，因大多都是入口海鮮，有鮑魚、龍蝦、海參等矜貴食材，以北海道帶子肉為例售$408，掃4盒已經價值$1632，再加上其他海鮮定必總值過$3000。

按圖看19款精選急凍海鮮及冰鮮食品：

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心水2：拌麵湯品

此外，如果是愛吃台灣拌麵，免費1分鐘掃貨時也可以選擇它，一包拌麵動輒$60-$90，假若1分鐘可以掃30-40包，已價值$2400。

按圖看12精選拌麵及湯包價錢：

+ 6 + 6 + 6

心水3：海味乾貨

又輕又細又襟擺的罐頭、乾貨例如海螺片、鮑魚是網民熱討必掃貨品之一，不過記者就貨架上所擺放的鮑魚，發現不同牌子的鮑魚罐頭售$45-$60不等。或者個人不太喜愛吃鮑魚，對我而言並沒有很大吸引力，不過假若1分鐘可以掃50罐，已價值$1800。此外，若你是經常煮西餐的話，掃西式的調味料也是不錯的選擇，細細瓶價值也不低。

按圖看26款精選罐頭及調味料價錢：

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心水4：零食雜

零食咖啡應該是最不吸引的種類，因為並不是什麼價值不菲的貨品，但袋裝榛子威化餅我喜歡！因為這款威化餅的好味指數令人吃不停口，而且在沒有減價時售$42/包，不太便宜，假若1分鐘可以掃60包，亦已價值$2100。

按圖看8款精選零食及飲品：

+ 2 + 2 + 2

總結：掃急凍海鮮最「抵掃」！

以最抵掃而論，必定是急凍海鮮，耐放且烹調方法多變。不過，以上只是以全港其中一間較大的百佳作參考，當然貨品的定價或種類會有不同，掃貨品的分量亦因人而異，總價值是一個估算，即使沒有中獎仍樂狂其中。