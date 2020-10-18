【雞蛋致敏】男孩食生日蛋糕後敏感險窒息　雞蛋是致敏食物榜首！

雞蛋是我們幾乎每天都會吃的食物，尤其是它十分萬能，直接吃之外，還能做甜品，或是作為煎炸食物的蛋漿，不知不覺間吃下了肚也不自知。台灣有營養師就分享遇過的病例，小學生吃完生日蛋糕之後，身體多處出現敏感症狀，更差點透不過氣，送院後才知他竟對蛋糕內的雞蛋敏感！根據台灣聯安醫療中心在2020年公佈的排行榜，雞蛋原來是致敏原食物首位，以下就會列出雞蛋引起過敏的原因、不同類型的敏感症狀，以及專家建議的應對方法等。

台灣節目《健康2.0》邀來聯安預防醫學機構院長鄭乃源，分享聯安醫療中心的「慢性食物過敏原排行榜」統計數據，這個統計並非首次進行，可是結果卻讓人頗為醫外。在探討食物敏感之前，不妨看看以下排行榜。

請按下圖睇台灣聯安醫療中心2020年的「慢性食物過敏原排行榜」：

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相信大家都看到，排行榜頭2位都被雞蛋佔據，鄭院長就指出，之前也做過這些統計，但蛋黃跟蛋白的排名在比較後，今年卻跑到前面去。他坦言：「除了大家本來就知道的蛋白，這一次連蛋黃都有，兩個成分都有蛋白質在內，我們去查究一些過敏原，發現都是比較大的蛋白質分子，蛋因為營養很豐富，蛋白質很多，理所當然成為常見過敏原。」

鄭乃源院長指，在幾年前的統計中，雞蛋可能排第三位甚至更後的位置，相反牛奶跟小麥排名則較前，然而這次雞蛋卻包攬第一和第二位，牛奶就跌到第8。（影片截圖：《健康2.0》）

過敏皮膚出疹流膿 嚴重者險休克留陰影

接著，幾位專家輪流分享雞蛋敏感的病例，譬如有人食完蛋會肚脹、有人會皮膚痕癢到出疹流膿，不敢穿短袖衫褲，重點是這些人一般都不會想到，身體的狀況竟跟雞蛋敏感有關，可能誤會是其他疾病。不過，最誇張的一個個案，是劉怡里營養師遇到的小學生，他差點因為吃了由生雞蛋整成的Tiramisu生日蛋糕而窒息休克，並從此留下心理陰影不敢再食蛋糕。營養師說：「他是國小一年級、本身患有異位性皮膚炎（濕疹）的小孩，媽媽幫他慶生，乾媽幫他買了個Tiramisu蛋糕，他吃了很多，吃完之後開始嘴巴癢、眼睛癢、脖子也腫起來，後來覺得有點呼吸不過來。結果他生日當天就送急診，從此留下陰影，以後不敢吃蛋糕。」

劉怡里營養師就說，其實甜點如芝士蛋糕、雪糕、吉士醬、蛋白餅等等都有摻入雞蛋，本身有敏感的人，吃完隨時會發作，嚴重者更有機會留下心理陰影。（影片截圖：《健康2.0》）

過敏是全身系統性問題 急性慢性大不同

講了這麼久，究竟何謂「敏感」或「過敏」呢？鄭院長強調有一個觀點必須要釐清：

過敏沒有分部位，他其實是全身性、系統性的，只是在不一樣的地方，表現不一樣的症狀。 聯安預防醫學機構院長鄭乃源

人為甚麼會過敏？那是因為身體的一個阻隔性功能產生破壞。過敏最常從呼吸道、皮膚和消化道進來，那是基於消化道裡，有各種跟我們一起生活的細菌，而人體每日吃那麼多食物，當你腸道出現滲漏，而你的蛋白質消化又不完全，這些較大的蛋白質分子，就會從外間透過間隙跑到體內，引發身體免疫反應。本來，我們應該從腸道菌去作出調整，然而這一代人生活環境太乾淨，反而使腸道比以前抵抗力弱，細菌因此容易跑進去。

對於過敏症狀，一般人可能會想到皮膚痕癢紅腫、流眼水等等，但其實敏感也分為急性和慢性，兩者不論是致敏原或症狀，皆有很大區別。

請按下圖睇急性與慢性敏感的分別：

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鄭院長提到，雖然慢性敏感相對不會帶來直接的性命威脅，但以雞蛋敏感的患者為例，有時可能食完雞蛋幾日才發作，而這幾日間你卻有吃到各種各樣的食材，會搞不清楚到底哪樣才是真正的致敏原，或許要去做過敏原測試。（影片截圖：《健康2.0》）

4大原因雞蛋成致敏原首位 蛋愈生愈高危

我們身處的環境，有許多致敏原，食物是其中一個引起敏感的媒介，而這次雞蛋意外地「名列前茅」，跟我們的生活習慣有關，很大可能是源於它避無可避，有些人甚至一日三餐都接觸到它，加上雞蛋本身其實有豐富的營養價值，讓人覺得多吃無妨，結果就在未知的情況下加劇了過敏症狀。

請按下圖睇雞蛋容易引起過敏的4大原因：

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如果不幸發現自己果然對雞蛋敏感，是否就要永遠把它戒掉呢？可是雞蛋確實是很多人喜歡的食物，一旦不能吃蛋，就連其他蛋製品都要一併從飲食清單中剔除，也未免太可憐。對於這個問題，幾位醫生跟營養師也有給予建議。

請按下圖睇醫生及營養師對於雞蛋過敏者的食用建議：

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雖然食蛋對某些人來說或會有過敏，不過對大部分人來說，雞蛋始終是一種很有營養的食材。節目尾段，生機飲食專家王明勇就分享了一個韓式水蒸蛋食譜，把雞蛋煮熟才吃，也是預防敏感發作的方法之一！

請按下圖睇生機飲食專家王明勇的韓式水蒸蛋食譜：

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資料來源：《健康2.0》