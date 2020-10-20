【微波爐】叮食物營養流失增致癌物？食安解迷思燜1種肉增礦物質

微波爐用法多變，除了可以快速解凍或加熱食材外，近年一些新式微波爐更有烤焗功能，令其用途更廣更闊，成為家庭常見的家電之一。不過，仍有不少人對微波爐仍存有不少安全問題，如加熱時會有致癌物質、減低食物營養價值等，到底經常使用微波爐煮食真會影響健康嗎？

微波爐是現代人最方便的家電之一，只要將食物放進去轉一轉，馬上就能享用或者省去等待解凍的時間。不過對於微波爐的安全及加熱時所流失的營養，一直存疑，而且間中會引起一些公眾的關注，其實使用微波爐煮食或加熱與傳統煮食方法所流失的營養不相伯仲，重點是在於加熱的食材。

微波爐加熱食物會增加致癌物質的機會可謂微乎其微。（VCG）

徵波爐加熱增致癌物？

大眾常常把微波爐跟傳統焗爐作比較，認為微波爐利用交流電磁場把食物加熱，因高溫烹煮而容易產生致癌物。其實對比傳統焗爐以內裡四周的熱空氣加熱食物，利用微波爐加熱食物會增致癌物的機會微乎其微。

按圖看用微波爐加熱食物是否會致癌？

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徵波爐加熱營養大流失？

其次，大眾最擔心的是使用微波爐加熱食物會大大減低食物中的營養，因烹調食物時，營養已流失一次，再一次加熱食物或者會造成「二次流失」。實際上，在烹調過程中使營養流失的主要原因是溫度、烹調時間與傳熱介質，像是傳統蒸煮、油煎的溫度較高，且烹調時間較長，更容易讓熱敏感的營養素受到破壞。

到底微波爐加熱食物會否流失營養？（yukakonogamis@IG）

按圖看用微波爐加熬熱對各營養素的影響：

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自備飯盒攻略

最常使用微波爐的定必是帶飯的上班一族，雖然用微波爐烹煮加熱食物沒有太大害處，但其實帶飯的飯餸才是影響健康的關鍵，一些守則需注意，帶飯時，最好將飯菜分開放，因為混合一起容易令細菌滋生。

按圖看帶飯盒（便當）3大守則：