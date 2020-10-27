【入廚貼士】日本料理家教授煎餃子7大貼士　外皮煙韌原來要加...

煎餃子，外皮煙韌、香脆可口、餡料肉汁豐盈，集齊以上3點便是一碟滿分的日式煎餃子。不過往往滿分的煎餃都只會在餐廳找到，但在家自煮時，卻經常煎到黏鍋，或皮肉分離，不堪入目。其實只要跟著以下步驟，人人都可以煎出肉汁豐富、香脆不黐底的日式煎餃。 攝影：余曉彤

日式煎餃，雖然看似簡單但蘊藏不少竅門，要煎出一碟完整的餃子已經不易，若然想餃子煎至金黃香脆肉汁飽滿更是難上加難！記者一直以為煎餃子是一樣難以成功的菜式，單單不破皮，都令人大傷惱筋，加上油和水的分量亦難以預計，最終以失敗告吹。不過直至記者跟日本料理家研究家中村奈津子學習後，發現煎餃其實一點都不難，更媲比餐廳的效果！

一碟滿分的日式煎餃子，外皮煙韌、香脆可口、餃子餡肉汁豐盈！

日本料理家研究家中村奈津子曾在節目《駆け込みドクター!運命を変える健康診断》教授絕對零失敗的煎餃子做法。

記者今次用的是急凍餃子，而中村老師用的則是解凍餃子，嘗試過後發現未解凍餃子的餃子亦可以做到金黃香脆的效果，而且餃子皮的口感真是煙韌又脆卜卜！

圖中的餃子是用了中村老師教授的方法煎，即刻是急凍餃子，香煎過後外皮的確煙韌又脆卜卜。

按圖看絕對零失敗的煎餃子步驟及貼士：

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日本人包餃子爆餡多肉汁 2種材料不可少

如果想從頭到尾由自己一手一腳包餃子的話，其實日本另一節目《生活小貼士》也曾示範過包餃子方式，嘉賓「複製大介」做出來的煎餃，不僅皮薄香脆，咬開更有滿滿肉汁，爆汁程度如小籠包般誇張！

【入廚貼士】日本人煎餃子肉汁飽滿的秘密 餃皮金黃香脆食上癮！

請按下圖睇「複製大介」的包餃材料和煎餃肉汁豐盈秘訣：