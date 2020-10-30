【梅子蒸蟹食譜】阿爺廚房家傳粵式手工菜　鼎爺親身示範劏蟹教學

蟹最肥美是農曆正月、五月、九月，這次用的是紅花蟹，肉質飽滿，味道鮮甜，宜清蒸。

材料：

梅子醬：

鼎爺梅子蒸蟹食譜連劏蟹教學，逐個步驟講解示範有貼士（按圖細閱）↓↓↓

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書名：鼎爺廚房：家傳粵式手工菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不朽的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於 2016 年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識和欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。