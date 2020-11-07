【阿爺廚房】燜出香濃柱侯牛腩3大秘訣　鼎爺親身示範必食煲仔菜

在商討本書的大綱時，談起砂鍋，鼎爺說喜愛用砂鍋的原因是，砂鍋耐熱、存氣、能保持食物的香氣等等。砂鍋有這麼多優點，所以怎能沒有煲仔菜呢？以下「柱侯牛腩」食譜內容節錄自《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》。

柱侯牛腩材料：

香料：

鼎爺柱侯牛腩食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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書名：鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚,炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面,亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

於2017、2018年夏，他分別出版了兩本食譜《家傳粵式手工菜》和《懷舊風味撚手菜》大受歡迎,多次再版。2019年鼎爺再接再厲推出《原汁原味功夫菜》，讓一眾擁躉增添飯桌上的美味佳餚。