【阿爺廚房-魚食譜】鼎爺蒸石斑4大秘訣　魚蒸熟後不能立即揭蓋？

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李家鼎（鼎爺），相信大部分讀者的腦海中，浮現的第一印象必定是武藝超凡。毋庸置疑，自青年時代已拜師習武、具多年武術及馬術指導經驗、曾參與無數電影及電視劇的動作設計及演出的他，其專業出色的武術形象早就深入民心。除武藝出色外，鼎爺的廚藝也不遑多讓。以下「蝴蝶過河蒸石斑」食譜內容節錄自《鼎爺廚房：家傳粵式手工菜》。

蝴蝶過河蒸石斑材料：

石斑1條（約1.5斤）

竹筷子1對

薑絲適量

葱絲適量

滾油適量

甜豉油：

豉油、糖：各適量,煮至糖溶化

鼎爺蝴蝶過河蒸石斑食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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鼎爺廚房：家傳粵式手工菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房：家傳粵式手工菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不朽的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識和欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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