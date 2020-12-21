阿爺廚房｜冬至做節必備！鼎爺教煮桑葉冬菇蟲草花蒸雞清肺潤燥

教煮
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桑葉有清肺潤燥、潤腸通便、改善便秘、緩解體內毒素堆積的功效。桑葉未蒸前味道苦澀，口感較粗「鞋」，蒸後則口感嫩滑，皆因蒸時有雞油的滋潤。建議選用較嫩的桑葉。以下「桑葉冬菇蟲草花蒸雞」食譜內容節錄自《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》。

材料

雞項1隻（約2斤）

新鮮桑葉約20-25片

金針半兩

雲耳半兩

冬菇3朵

蟲草花半兩

醃料

糖、鹽、生粉、熟油：各少許

鼎爺桑葉冬菇蟲草花蒸雞食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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鼎爺廚房３：原汁原味功夫菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

於2017、2018年夏，他分別出版了兩本食譜《家傳粵式手工菜》和《懷舊風味撚手菜》大受歡迎，多次再版。2019年鼎爺再接再厲推出《原汁原味功夫菜》，讓一眾擁躉增添飯桌上的美味佳餚。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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