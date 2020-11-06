【立冬】天氣轉冷養腎補虛　中醫推薦8大溫補食物螺頭湯滋陰潤膚

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立冬到了，每年的11月6至8日間，就是立冬，揭開冬季的序幕。眾所周知冬天天氣乾燥，比其餘日子更需要進補。請教註冊中醫師邱穎琳，她介紹了8款立冬適宜的溫補食物，以及滋潤湯水食譜。

立冬是冬天的開始，古人如此形容這時節的「三候」，謂：「一候水始冰，二候地始凍，三候雉入大水為蜃。」意思是這個節氣時，水已能結成冰、土地亦開始凍，而「雉」這類鳥在立冬後已不多見，相反卻在海邊找到「大蛤」蹤影，令古人相信鳥入海會變成蛤（蜃）。

秋冬需要注重保暖，亦有指秋天食黑色食物養腎。註冊中醫師邱穎琳對於立冬前後有以下飲食建議：

立冬開始，陽氣漸衰，陰氣漸長，氣溫會轉冷，所以適宜溫補。另外，冬季主屬腎，因此飲食上也要著重補腎。

請按下圖睇中醫師推薦的8種立冬適宜食物：

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邱醫師早前亦就立秋、秋分的飲食提供建議，秋天都需要滋潤，但與冬天所需進食的食材仍有所不同，因為秋天需兼顧滋潤和清熱，例如可食用雪梨、甘蔗；不過來到冬天，則強調滋潤與滋陰的平衡，故此食用滋陰補腎的螺頭，或用它來煲湯皆是不錯的選擇，相反地，更要減少清熱與寒涼食物。

請按下圖睇邱醫師推薦的立冬湯水：

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註冊中醫師邱穎琳就立冬飲食給予建議。（受訪者提供）

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