【薑營養】驅寒止嘔去水腫6大功效　幾時食薑血氣循環醒腦提神？

天氣漸漸轉涼，自不然想喝口薑茶、吃口薑，驅冬寒。薑除了可緩解因受寒而起的輕感冒、胃脹、止嘔、止瀉及解食物寒氣之外，還有更多養生功效，而且吃薑亦有時間之分，吃的時間錯了或會有反效果。

薑看似平平無奇，但是料理中常用的調味，炒菜時下幾片薑爆香，大大提升菜餚的香味亦辟味。然而，薑最為人認識的功效定必是去寒、除濕，在感冒生病的日子下，喝一杯生薑茶可溫經活絡、散寒和胃。薑可分為4類：子薑、生薑、老薑及薑母，每種薑都各有功效，以下先談談一年四季都最常接觸到的生薑。

生薑又叫嫩薑，可緩解因受寒而起的輕感冒、胃脹、止嘔、止瀉及解食物寒氣。（VCG）

按圖看生薑6大功效：

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早上吃薑有益健康

吃薑好處多，特別對於近日的天氣轉變，可通陽禦寒、溫脾暖胃，激發脾胃的消化吸收功能，散發體表的寒氣，從而有預防感冒的作用。不過吃薑原來有分時間，除了經常夜眠、易有虛火的人不宜多吃薑外，（1）晚上、（2）秋天也不宜吃薑。那麼何時吃薑才對身體有益？

按圖看中醫路潔建議吃薑時間：

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薑可分為4大種類，各有功效！

薑主要分4類，子薑、粉薑、老薑及薑母。「生薑」皆指薑齡較短的薑；子薑比生薑年青。若採收的時間不同，特性也截然不同。陳俊傑醫師在以往受訪時解釋各種薑類的功效，他指薑都屬溫性食物，功效類似，但不同生長期的薑，效果也不盡相同。

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資料來源：《養氣血先養脾胃：中醫大師無病到天年的養生方》