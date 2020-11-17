燉湯滾湯老火湯哪樣最健康？營養師大解構...5類人慎選湯料附食譜

飲湯是不少香港人的習慣，不管是飯前、飯後都會想喝一口家常靚湯，而且自古以來廣東人亦愛以用湯水進補，是餐桌上不可缺少的一環。湯水大可分為老火湯、滾湯及燉湯，但原來並非每一款湯水對所有人都有益健康，小心進補不成反致病。
「飲多碗湯呀！」是不少媽媽的口頭禪，廣東人更認為寧願不吃飯也要飲湯，因湯水能把所有食材的營養得以保留，特別是老火湯最受歡迎，感覺滋補又有益，比起滾湯含有更豐富營養。原來這些都是錯誤概念！認可營養師陳筠霖（Krista）指老火湯不是人人適合喝，多喝更有機會痛風發作，而且不同人士在選擇湯水上亦有不少需要留意的地方。
滾湯、老火湯、燉湯，邊款最健康有營養？（資料圖片）
老火湯、滾湯、燉湯邊款最好？
認可營養師Krista表示儘管湯水的烹調方式都是煲，但其實3者之間所用的材料及時間也有很大分別。以滾湯為例，其熬製時間較短，通常都不會超過1小時；而老火湯會先把食材煮至沸騰後再轉中小火連續煲約1小時或以上；燉湯則會把食材 （多選用昂貴食材如花膠、人參）隔水猛火燉約3小時或以上，湯的顏色會較清澈。然而問到Krista哪一種方法最有營養，她指滾湯會較另外2種保留更多營養。
認可營養師陳筠霖（Krista）指滾湯最能保留較多營養。（資料圖片／唐家儀攝）
按圖看為什麼滾湯比其他更有營養：
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儘管湯水並不是萬能，但仍有不少人會選擇以飲湯的方式來攝取營養，因可以果腹味道又易入口，但需留意若以湯水進補，不止留意熬製方法，湯料也不容忽視！Krista表示不同人士在選擇湯料上有不少需要注意的地方，不然容易影響身體健康。
不止需留意熬製方法，湯料也不容忽視。（資料圖片）
按圖看5大類人需慎選湯料：
按Krista的建議，記者選擇了數個湯水食譜給各類人士參考，如有任何疑問應先諮詢醫生或營養師的意見。
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