一田購物優惠日2020｜廚具食品低至1折智能煲$168！雪平鍋仲抵？

「一田購物優惠日2020」早前已在eShop搶閘開賣，不知道大家有買什麼平貨，如果仍未夠喉，就記得留意實體店的大減價了！適逢一田30周年，優惠貨品特別多，其中超市的優惠日更是「2周連發」，在原定的優惠日以外再額外延長一周！為免讀者睇到眼花繚亂，記者就精選了半價以下的廚具、零食、飲料、家品等，保證抵買！

「一田購物優惠日2020」早前網上先行，舉行為期2周的eShop減價，貨品低至1折；而網店的減價結束後，下周三（11月25日）起就輪到實體店，一田百貨及一田超市全線勁減，不但每日都有限定優惠，大量名牌廚具、家品都低至1折，如$168就買到一個智能煲！減價貨品數之不盡，記者就將它們分成幾個類別，向大家推薦半價以下的筍貨。

不過，部分貨品未必於全線分店都有減價，建議各位先去網站睇清楚，避免去到撲空。

雖然減價尚有幾天才開始，但一田超市內已經有大型紙板，列出所有優惠。（鄧穎琪攝）

30周年抵爆筍貨及大折慶之選

這個類別是最不能錯過的，為慶祝一田百貨30周年，推出了不少限定貨品，如：南北行的「一田30周年特別版」至尊十全十美鮑魚養生福袋，由$800減至$300，此外名牌廚具如：Fissler、德國孖人牌等，均以2折以下發售。

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每日折慶商品 優惠天天不同

「每日折慶商品」意思是每日都推出不同優惠，自26/11起，各間一田百貨都有多件廚具、家品輪住減，近期「雪平鍋」大熱，記者尤其推薦，各位記得留意住哪日開始有得平！

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名牌廚具家品

廚具和家品的減價幅度，比其他類別產品都多！逾20種不同品牌的鍋具都半價以下，並且有贈品附送。此外，記者曾實測過用「椰子白精華萬用清潔膏」來洗煲的驚人功效，今次此產品只售38折，想趁住年尾清潔廚房用品的你不妨趁機入手！

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超市優惠延至2周

超市食品減幅似乎沒廚具那麼誇張，一般可能5至7折，但記者還是成功尋寶，找到不少半價以下的食品，包括：帶子、油、米、零食等等，當中的花膠筒，原價要$880一包，現時$680就買到2包，換句話說39折就買到，而黑松露醬亦減至38折。本來一田購物優惠日只由11月25日至12月1日，但最終店方決定超市減價延長一周，所以12月2日起又有全新一批減價貨品，讀者可以再逛多一周了！

請按下圖睇11月25至12月1日的一田超市半價以下減價食品：

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請按下圖睇12月2至12月8日的一田超市半價以下減價食品：

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