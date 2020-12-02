【椒絲腐乳生菜食譜】15分鐘家常菜用西生菜或唐生菜？咁搣惹味啲

生菜，不用烹煮已可食用，如沙律、生菜包等，但亦有人因為害怕草青味而先炒熟它。蒜蓉、蠔油都是最常的調味，不過個人喜愛以腐乳入饌，製成椒絲腐乳生菜。若然想口感更佳，應該選用唐生菜或是西生菜呢？

雖說生菜的外型大同小異，但各品種的生菜在口感及味道上都有絲毫分別，如以中式炒菜為例，應用那一款生菜呢？在街市的菜檔中，最常見到的都是唐生菜及西生菜，唐生菜外貌程葉片形，口感清脆但略帶苦澀；西生菜外貌程球狀，葉片水分充足，味道清甜爽脆。街市檔販指大多時中式炒菜、火鍋及煲仔菜都會用上唐生菜，因其吸汁能力一流，加上秋冬季節是當造日子，分外惹味。

椒絲腐乳生菜食譜

西生菜要點剝？

倘若買不到唐生菜，街市檔販指西生菜都一樣可以做到吸汁爽脆效果，不過需以手撕的方式由頂部撕成小塊，不要一層一層剝，令西生菜的面積縮小。其次，調製腐乳汁時一定要加糖，避免炒出來的味道只有死實的鹹味。

調製腐乳汁時一定要加糖，避免炒出來的味道只有死實的鹹味。

其次如想挑選一個爽、脆、甜的生菜，可以參考日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，根據「2觀1秤」鑒別出好味的生菜。

+ 7 + 7 + 7

椒絲腐乳生菜食譜

健康小貼士：

生菜，富含維生素，當中維他命A和維他命B含量是番茄的4倍以上，還有大量的鈣、磷、鐵等礦物質。而在中醫角度，生菜性涼，味甘苦。 莖葉中含有萵苣素，故微苦，具有鎮痛催眠、降低膽固醇、輔助治療神經衰弱等功效。

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攝錄：羅子揚、李倩

剪接：楊帆