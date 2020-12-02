日本生吐司4特點誕生背後原來係愛！9款多士熱量排行最肥竟是...

「嵜本」（SAKImoto Bakery）這間來自日本的生吐司專門店，年初在台北開幕後，聖誕前也快將在香港插旗！一片片厚切生吐司再拌上色彩繽紛的果醬，簡單味美，但它們的熱量又如何？有營養師便列出各款不同果醬吐司的卡路里，好讓你知道應該如何選擇。然而很多人聽到「生吐司」後，都會有點疑惑究竟何謂生吐司？

生吐司的日文為「生食パン」（羅馬拼音：namashokupan），很多人一聽到「生吐司」，會覺得是未完全焗熟的吐司，又或是可以生食的吐司。究竟真相如何？這種生吐司為什麼會比其他多士更能風靡日本和台灣網民，到底有何特別之處？

請按下圖睇「生吐司」的定義和特點：

+ 2 + 2 + 2

生吐司是什麼？

據說生吐司最早起源於日本大阪的「乃が美」，而對香港人來說，另一家生吐司店「嵜本」（SAKImoto Bakery）相信更令人熟悉。兩家店配方不同，但只要翻查紀錄，便發現兩者的誕生都是源於對他人的愛。乃が美社長阪上雄司就曾透露，某次於老人院觀察到許多長者因為吐司邊太硬太乾，難以入口及下嚥，於是決定開發出連麵包皮都又薄又軟的生吐司。

至於即將於本月在尖沙咀海港城開幕的「嵜本」呢，除了標榜入口即化的綿密口感外，也強調不含蛋奶。原來社長嵜本將光的女兒對蛋、奶敏感，為了讓女兒能安心吃吐司，便研發出招牌產品「極美」自然吐司，使用日本麵粉及無蛋奶配方，並採用保持麵包濕潤度的湯種製法，配上各種口味的果醬，吃起來有別於一般吐司。

「嵜本」強調自家製的吐司不含蛋奶，而最大特色是麵包口感相當細緻柔軟，即使不額外添加任何東西已經相當美味。（Instagram：shokupan_sakimoto_hk）

嵜本在台灣開業後，獲不少網紅熱捧，紛紛相約去打卡食吐司。（Instagram：9anna.8）

嵜本的吐司果醬口味眾多，如：士多啤梨、香橙、藍莓、開心果、花生醬、伯爵茶、蜂蜜檸檬及黑芝麻等等，最厲害的更有「九宮格」食法，將方形的吐司分成9等分，每格都塗上不同沾醬，有多重口味！據知香港店將引進其中15種口味的果醬，不過，有營養師就提醒，生吐司本身製作過程已經添加很多忌廉與牛油，熱量本身比其他吐司高，再加上果醬的話，隨時熱量爆表！

請按下圖睇香港店將供應的果醬口味：

「嵜本」把吐司分成9份，食客可以一次過塗抹幾種口味的果醬，感覺奢華！（Instagram：shokupan_sakimoto_tw）

台灣營養師高敏敏，就在個人專頁列出「抹醬吐司」熱量排行榜，有9種常見口味的吐司卡路里，她說：「你們知道一樣是吐司，熱量差了十萬八千里～」又透露自己懷孕時很愛吃花生醬吐司，結果體重在1星期就升了3公斤，可見熱量不低。不過原來花生醬已不是熱量最高的抹醬，到底哪種口味的果醬比它更致肥？

請按下圖睇筆者整理高敏敏營養師的果醬吐司熱量排行（從低至高）：

+ 7 + 7 + 7

資料來源：SAKImoto Bakery、高敏敏營養師