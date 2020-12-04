MUJI｜20款精選廚具廚師主婦都愛用　不銹鋼量杯長柄刷有咩魅力？

MUJI（無印良品）的家品向來備受追捧，「無印風」的簡約家居設計甚至歷久不衰，成為很多人心目中嚮往的理想家居模樣。今次推薦20件精選的無印廚房用品，不論是日本大廚、家庭主婦及YouTuber都各有心水，不但設計精美，且實用性強又耐用，有一件商品更獲廚師激讚是「廚房中的神戰友」！ 攝影：鄧穎琪

MUJI（無印良品）的生活用品，老實說不算很便宜，但對很多人來說，總是有一股魔力，不知不覺愈買愈多。筆者自己也認為，既然是常常會用來煮食的話，花多些少錢買耐用而自己又喜歡的也很應該。因此，今次記者集合了自用心得、日本大廚、主婦、無印Fans推薦，精選出20種必買的廚房好物，當中有鑊鏟、量杯、清潔刷子等等，而其中一款食物盒更是人人用過都讚好，表示回不了頭！

不時有YouTuber拍片推薦自家愛用的無印廚具，有部分更是回購率超高，其實它不止以賣相取勝，實用性也不低。

綜合各方推薦，發現「不銹鋼」系列有8種產品都人氣極高，因為它款式簡約又襟用，部分產品更能組合使用，「不銹鋼量杯」幾乎成為最多人喜愛的廚房用品，筆者都買了一個。

不銹鋼系列的產品人氣極高，特別在它能組合使用，其中一種獲主廚熱捧，有了它，簡直可以洗少幾件廚具。

請按下圖睇「不銹鋼系列」的8種推薦產品：

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日本節目《教えてもらう前と後》曾進行無印良品特集，訪問了100名MUJI愛好者，請他們推薦8款方便又實用的廚具雜貨，其中一項便是太陽能電子廚用秤。用過電子磅的朋友友，都知道它所用的乾電池非一般的AAA電，而是扁身的氧化銀電池，換起電來很不方便，而太陽能秤就正好化解了這個問題。此外，日本節目《水野真紀の魔法のレストラン》其中一集也找來幾位大廚推介自己愛用的廚房用具，原來他們愛用的不一定是名貴的廚具，居然一致激讚MUJI的矽膠烹調匙，究竟它有何吸引力？

請按下圖睇其餘12種必買的MUJI廚房好物：

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除以上述的20件廚房用品外，早前日本MUJI推出的膠水樽，因外形別緻成為網紅潮物，掀起熱潮。透明的水樽簡單的寫上個「水」字，不知又會否令大家記得「見字飲水」？筆者當時曾找日本代購購入此水樽，約港幣$40，但現時香港店已經到貨，只售$15，有興趣的朋友可趁機入手，不過就要記住，它只能裝常溫水或冷水。