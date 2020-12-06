【新冠肺炎】網上超市抗疫儲糧加熱材料包　日本健康食材最平$0？

新冠肺炎疫情反覆，看來在2021年之前，限聚令都應該不會解除了。第四波疫情來襲，很多人又開始重回在家工作的生活，少了外出，在家裡用膳的機會必然增加了。要是不想出去買餸，很多人都會考慮網購，以下就會介紹專買日本食物的網上超市的多項推介產品，如：日本家常菜料理包、急凍食品、即飲湯等，部分更是$0！

香港人有多崇日，大家看看DON DON DONKI每天有多少人就知道了吧！不過如果你不想在疫情下四處跟人擠來擠去的話，也可以考慮網購日本食品。為了鼓勵大家減少外出，網上超市Oisix就引進多款來自日本的健康食材、料理包，部分料理包、零食等居然$0！記者就從網頁上挑出3個類別的產品，向大家介紹一下。

健康食品類

從年頭開始居家抗疫到年尾，大家都應該很懂得囤糧要買甚麼，又或是有哪些種類的常備食材等等，不過，乖乖留在家，講到尾還不是為了健康？Oisix其中一個分類便是「健康食品」。

請按下圖睇Oisix的健康食品：

+ 7 + 7 + 7

居家儲糧材料包

Oisix推出了「KIT餸菜材料包」，每份包含一道主菜和一道小菜的所需材料，20分鐘內可以完成，而這些材料包皆已切好，並且附有食譜。另外亦有一些炒飯、即飲湯、日式熟食等。

請按下圖睇Oisix的餸菜材料包及儲糧推介：

+ 5 + 5 + 5

$0無上限加配食品

自2個月前，Oisix推出了「$0食品補充站」，意思是會員支付$88固定月費後，每次訂貨都可以選擇最多3款$0的貨品，而每月是並沒有訂購次數上限的！這些$0產品每星期都會更新，基本上一個月訂2次已回本。

請按下圖睇$0貨品：

+ 7 + 7 + 7

現時Oisix分為單次消費的一般會員，以及享有每周定期宅配服務的Oisix Weekly會員，讀者可按需要決定是否登記。而由即日起登記成為Oisix Weekly會員，可獲得總值港幣$300的優惠券。

網站：https://hk.oisix.com/