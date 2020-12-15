消委會｜檢測100款蛋糕逾4成高脂　拿破崙邊間最高最低脂差4倍？

消委會測試市面上100款非預先包裝蛋糕樣本，包括10款類別，由雪芳蛋糕至拿破崙蛋糕不等，發現5個組別的平均總脂肪含量達「高脂」水平；全部蛋糕組別的整體平均糖含量接近「高糖」水平。到底當中那款蛋糕最高脂，應少吃為妙？

烘焙店、咖啡店的蛋糕款式琳琅滿目，若然想吃得健康點，應該如何選擇？消委會聯同食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）測試10種非預先包裝蛋糕（芒果慕絲蛋糕、千層蛋糕、拿破崙蛋糕、栗子蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、雪芳蛋糕、黑森林蛋糕、鬆餅、瑞士卷、牛油蛋糕）的糖及脂肪含量，發現在100款非預先包裝的蛋糕樣本中，逾4成樣本屬「高脂」、2成半屬「高糖」食物，當中近1成樣本既「高脂」亦「高糖」。

拿破崙蛋糕的總脂肪含量最高，每100克含48克總脂肪。（資料圖片）

最高脂肪蛋糕是？

脂肪並不等於是壞，當中包括飽和脂肪和不飽和脂肪。同時，脂肪亦負責運送脂溶性維他命A、D、E 及 K。不過若攝取過量脂肪則會增加患上多種疾病如心臟病、高血壓及糖尿病等風險。據食安中心指，每100克固體食物含超過20克總脂肪，即屬「高脂」食物，用油換算的話即是4茶匙（1茶匙=5毫升）油。

在10款類別中，拿破崙蛋糕的總脂肪含量最高，每100克含48克總脂肪，相等於已攝取9.6茶匙油。

按圖看各款蛋糕組別（每100克）總脂肪含量最高及最低的店舖：

+ 30 + 30 + 30

按圖看各款蛋糕組別（每100克）反脂肪含量最高及最低的店舖：

+ 14 + 14 + 14

按圖看各款蛋糕組別（每100克）總脂肪平均含量排名（由小至大排名）：

+ 5 + 5 + 5

最高糖分蛋糕是？

糖是製作蛋糕不少或缺的成分，其主要作用是提供甜味及幫助保存蛋糕內的空氣，以維持蛋糕鬆軟的結構。儘管是不可缺少成分，但人體攝取過量會帶來不良的影響，包括增加肥胖症和蛀牙等風險。食安中心指每100克含超過15克糖即屬「高糖」食物。

糖是製作蛋糕不少或缺的成分，其主要作用是提供甜味及幫助保存蛋糕內的空氣，以維持蛋糕鬆軟的結構。（VCG）

各蛋糕組別中含糖量最高的樣本是「Marks& Spencer Food Store」檸檬鬆餅，每件（114克）含有33克糖，相當於6.6粒方糖，若進食完整一件，已經相當於世衛建議的每日糖攝取量的66%。

按圖看各蛋糕組別糖含量最高及最低的店舖：

+ 28 + 28 + 28

牛油蛋糕、拿破崙蛋糕高糖又高脂！

多款蛋糕中，牛油蛋糕及拿破崙蛋糕的總脂肪含量均屬高脂（最高分別含31克、48克），當中牛油蛋糕的糖分更屬高糖（含29克），應避免經常進食。此外，也需留意蛋糕含有的反式脂肪，它會提高壞膽固醇濃度，並使好膽固醇濃度下降，從而增加罹患冠心病的風險。世衞建議，反式脂肪攝取量應為極低，實際上應少於人體每日所需能量的1%。以每天攝取2,000千卡能量計算，每日應攝取少於2.2克的反式脂肪。以總脂肪含量最高的牛油蛋糕為例，每100克已含1.1克反式脂肪，已經接近每日應攝取量的一半，應盡量避免進食。