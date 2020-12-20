【氣炸鍋】網民推薦20款759、MUJI急凍氣炸食材　最受歡迎竟係...

氣炸鍋可謂2020年的大熱家電，不但操作方便，更可輕易製作多款美食，彷彿世上沒有菜式是氣炸鍋做不了。氣炸鍋食譜受歡迎，連帶急凍氣炸食材多了一大班捧場客。以下搜羅了20款759阿信屋及無印良品（MUJI）人氣必買氣炸鍋急凍食材，當中有一款更經常賣斷市！

氣炸鍋由出現至今，人氣一直有增無減，大家都由氣炸鍋新手轉變成氣炸鍋專家，用氣炸鍋炮製各式各樣的菜式、甜品、小食。不過，相信是氣炸鍋專家也對急凍氣炸食材難以抗拒，因為真的超級方便，只需氣炸便完成，真正零技巧。

急凍氣炸食材除了在一般的凍肉舖、超市入貨外，網民亦喜歡到759阿信屋掃貨！

記者在Facebook不同的氣炸鍋群組搜羅深受網民歡迎的急凍氣炸食材，發現除了在一般的凍肉舖、超市入貨外，網民亦喜歡到759阿信屋掃貨！因為價錢比一般的超市平，加上平日的會員優惠更是折上折。當中人氣第一定必是「韓國Ottogi Pizza系列」，基本上一上架便快速清空，至今記者仍未在阿信屋見過一盒。不過，若然想一試亦可在百佳超越市場，而且貨源充足。

759阿信屋此商品最低價是$66/2件；百佳超級市場售$48。（余曉彤攝）

按圖看「韓國Ottogi Pizza系列」：

759 阿信屋的急凍氣炸食材當然不止Pizza，網民亦推薦以下14款。

（請按圖，以下價錢為拍攝當日發表之售價，價格如有調整，以店舖當日所示價錢為準）

+ 8 + 8 + 8

急凍氣炸食材不止是759 阿信屋的受歡迎，連較早前在九龍灣開幕的無印良品（MUJI）亦引來一次的掃貨潮，因九龍灣分店特設急凍食品區，全部食品只需解凍、加熱便能馬上享用。當中網民最推薦急凍餃子，聲稱不用解凍，只需塗上少少油用180度先氣炸10分鐘，再取出噴水氣炸2分鐘，便有金黃香脆的效果！

MUJI推出3款日本急凍餃子。（資料圖片／鄧穎琪攝）

按圖看網民推薦6款無印良品MUJI 急凍氣炸食材：

6招徹底清潔氣炸鍋 3位置最易漏！

氣炸鍋的確加快煮食時間，而且能夠自制多樣菜式。但謹記每次使用後一定要清潔內鍋外，加熱板及風扇都不能忽視。因氣炸鍋在運轉時會把食物的殘渣吹起（如麵包糠），黏在加熱板或風扇上。久而久之在沒有清潔的情況下，容易引來曱甴或其他生物寄居。

按圖看清潔氣炸鍋內鍋、加熱板及風扇的步驟及貼士：