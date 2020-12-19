【冬至食譜合集】沒堂食的冬至　肉類海鮮湯羹糖水自煮豐盛做節菜

「冬至大過年！」冬至的地位很高，無論有多忙，這天總會一家人聚在一起食餐飯。今年受疫情影響，香港人的冬至不一樣，晚間6點後禁堂食，晚上不能到酒樓或菜館做節食飯。惟有留在家自己炮製做節菜式。以下提供30個冬至菜式食譜，有肉類、海鮮、海味蔬菜、湯羹以及甜品糖水，不用再為想不到煮甚麼而大傷腦筋！

做冬當然要好餸，有些菜式一定要有，例如：完完整整有頭有尾的一隻雞、象徵笑哈哈的「蝦」……原來這兩種菜式在中醫角度也很適合冬至食用。想知道冬至的飲食宜忌，請參考以下文章，再慢慢細閱我們的食譜。

【冬至】天氣寒冷宜補陽養腎 中醫推薦10大食物湯水冬至要食雞！

肉類——氣炸蜜汁叉燒、玫瑰豉油雞、脆皮燒肉、鮑魚煎焗雞、南乳蓮藕燜豬手、電飯煲蒸雞

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【鮑魚煎焗雞食譜】雞肉更嫩更香5大步驟！大廚炮製體面賀年菜

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【豬手食譜】南乳蓮藕燜豬手惹味帶酒香 南乳為什麼紅色？

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【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

電飯煲蒸雞食譜

海鮮——黃金蝦、椒鹽鮑魚、豉汁蒸白鱔、蒜蓉粉絲蒸扇貝、清蒸石斑、椒鹽瀨尿蝦、茄汁蝦

【黃金蝦食譜】蛋黃鹹香惹味 肉嫩爽甜的秘訣是......

黃金蝦食譜

氣炸鍋食譜｜椒鹽鮑魚新手做節菜 詳解處理鮑魚綠色物體可吃嗎？

椒鹽鮑魚食譜

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？

豉汁蒸白鱔食譜

【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣 灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！

清蒸石斑食譜

【蝦食譜】椒鹽瀨尿蝦鮮香脆爽舐舐脷 處理瀨尿蝦只需3步驟！

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！

茄汁蝦食譜

海味、蔬菜——冬菇燜花膠、蟹肉蛋白扒豆苗、西蘭花炒帶子、奶油津白、螺片扒生菜

【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

冬菇燜花膠食譜

【蔬菜食譜】蟹肉蛋白扒豆苗15分鐘新年菜 去青澀味只需2種材料

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜

西蘭花炒帶子食譜

【蔬菜食譜】簡易奶油津白 20分鐘煮出健康版上海名菜

奶油津白食譜

【螺片扒生菜食譜】15分鐘炮製意頭做節菜 生菜逐層剝有寓意！

湯羹——蜜瓜螺頭豬腱湯、花膠燉竹絲雞湯、粟米魚肚羹、迷你冬瓜盅、紅棗椰子雞湯、海鮮豆腐羹

【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古 陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

花膠燉竹絲雞湯食譜

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

【迷你冬瓜盅食譜】清甜消暑豐盛圓滿做節菜 夜香花明目清肝

迷你冬瓜盅食譜

【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯 養血補氣適合女士產後調理

【海鮮豆腐羹食譜】入秋暖身湯羹 海鮮用料豐儉由人！

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甜品糖水——花膠燉鮮奶、氣炸酥皮湯圓、桃膠雪梨桂花羹、陳皮紅豆沙、椰汁雪耳桃膠燉木瓜、酒釀丸子

【甜品食譜】花膠燉鮮奶養陰潤燥助入眠 新手浸發花膠4大貼士

【氣炸鍋食譜】氣炸酥皮湯圓中秋必食 外鬆脆內煙韌口感過癮！

【桃膠食譜】桃膠雪梨桂花羹滋潤養顏淡淡花香 加樣材料清甜健脾

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【紅豆沙食譜】中式糖水經典陳皮紅豆沙 鼎爺教你「起沙」秘訣！

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【糖水食譜】椰汁雪耳桃膠燉木瓜 零技巧零失敗中式甜品！

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【酒釀丸子食譜】暖笠笠甜品半小時搞掂 必勝兩招做出煙韌小丸子