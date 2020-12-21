【聖誕三餸一湯】芝士焗西蘭花+香草煎羊架+檸檬蝦意粉+番茄濃湯

今個星期便是聖誕節，受疫情影響仍未能恢復晚市堂食，要在家中過聖誕。既然不能外出食聖誕大餐，不如自己煮吧？以下就會介紹聖誕節三餸一湯食譜，小食、主菜、意粉、湯，一應俱全，而且所需時間都很短，稱得上快、靚、正！

構思聖誕三餸一湯時，腦裡閃過很多組合，最後就選了以下的配搭，有以下幾個特色。首先，西餐有時會給人一種很膩的感覺，許多菜式都有大量的牛油、忌廉、白汁，這點我想盡量避免，如：芝士西蘭花本身已有忌廉和芝士，我就會希望配一個帶酸味的餐湯，以及加了檸檬去中和的蝦意粉，味覺上互相平衡。第二，由於是聖誕節，希望餸菜都有點紅紅綠綠，帶有節日氣息；第三，則是希望簡單快捷，因此，挑選了3款15分鐘可完成的菜式，另外再配一個30分鐘可煲完的健康抗氧化西湯。

芝士焗西蘭花

西蘭花的營養價值極高，幾乎冠絕各種蔬菜，既能助防癌，又能抗氧化、控制血糖等等。今次做的「芝士焗西蘭花」除了加入水牛芝士碎外，還有忌廉，如果你不想加忌廉，也能用牛奶去代替。要是家中沒有焗爐，是否不能做這個菜呢？不會，只要你將烚西蘭花的時間延長，最後在鑊中調好芝士忌廉汁，把西蘭花落鑊拌勻便可。不過，這做法就一定不及焗西蘭花那樣滋味了，畢竟那焗至金黃色的芝士，也是一大精華嘛。

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芝士焗西蘭花食譜

香草煎羊架

新手煎牛扒不一定會成功，但新手煎羊架，就衰極有個譜。簡單兩步——醃、煎，就完成了。很多人怕羊架的羶味，其實這味道來自消化系統，因為羊是反芻動物，胃袋裡含有大量微生物，當它消化脂類時，就自然地產生出具揮發性的脂肪酸，並且融入了羊的脂肪，形成羊羶味。因此，將羊架過多的脂肪切掉，有助減去羶味。另一個辟羶方法就是從醃料著手，許多人煎羊架都會加新鮮迷迭香，至於另一個秘密武器便是芥末籽，再加些紅酒汁去醃就更香了。

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香草煎羊架食譜

要是真的怕食羊，也可換成其他扒類，時間約30分鐘左右。

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檸檬蝦意粉

意粉方面大家吃得很多，常常都是白汁或番茄汁底，比較特別的就可能是青醬，食得多都會悶。其實只要在醬汁上加少少材料，整個感覺已經不一樣。以檸檬蝦意粉為例，在忌廉汁加些少檸檬汁和檸檬皮，再配點菠菜葉，已頓時變得清新開胃，瞬間減輕了膩滯感。

【檸檬蝦意粉食譜】檸檬中和忌廉膩滯感 15分鐘炮製清新意粉

檸檬蝦意粉食譜

意大利番茄濃湯

餐湯方面，沒有選忌廉湯、粟米湯，獨愛這橙橙紅紅的番茄濃湯。其實番茄不論煲中湯西湯皆可，但西湯一般都會將番茄攪拌成蓉，每一口都是濃郁的番茄精華，茄紅素與維他命C都相當豐富，抗氧力強，對皮膚有莫大益處。

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番茄濃湯食譜

剪接：黃卓敏