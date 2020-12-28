【AEON$12店】鰹魚高湯意粉醬10款超抵調味包　自煮大餐零難度

AEON Living Plaza $12店是一間售賣生活小物的日式雜貨店沒人不知，基本的生活物品如百潔布、杯碟、洗衣用品都一一可以找到，日本更不時有節目介紹100円的好物推介。$12店不只有廚房小物值得關注，調味料、即食醬料包亦大為吸引，通通只售$12，對比超市平7成幾！ 攝影：余曉彤

AEON $12店其實不只有廚房小物出售，食品類亦令人有驚喜！不論是大大小小的日式調味料，或是即食醬料，通通都是$12，極為吸引。若然有留意日式醬料的市場價格，不難發現類似或同樣的貨品在超市售$30-$50不等，但在Living Plaza則售$12，價錢足足比超市平六、七成，相當誇張。

$12店（AEON Living Plaza）不只有廚房小物出售，食品類亦令人有驚喜！

筆者最推介以下10款CP值極高的產品，在日常或日式料理中都會經常用到。（由於每間分店的貨品存貨不一，未必每一間分店有齊以下的貨品。）

按圖看10款CP值極高$12店食材：

+ 4 + 4 + 4

按圖看$12店調味料、煮湯食材推介：

+ 19 + 19 + 19

除了大量的日式調味料外，$12店（AEON Living Plaza）的即食意粉醬、咖喱醬亦同樣吸引，味道各有10多款，以意粉醬為例1包約2人分量。筆者認為比起一樽樽的意粉醬，包裝的更易控制分量，而且可以一次過使用完畢，不用成為雪櫃中的「垃圾」。

意粉醬款式多達10種，必有一款你喜歡。

筆者推介以下13款的即食醬料、即食湯包及食材，請按圖看：

+ 7 + 7 + 7

若然對以上需要烹煮的類別沒興趣，可以轉戰零食、咖啡、茶包等類別，大部分都是日本製，去不到日本也可以平民價錢享有優質產品。

零食、咖啡、茶包大部分都是日本製！

按圖看零食、飲品推介：

+ 10 + 10 + 10

雖然$12店（AEON Living Plaza）的食材種類繁多，但需留意並非每一間都有食品出售，穹前可上AEON官網查閱分店及營業時間。