冬菇冷知識｜冬菇水入菜要先做好一個步驟　附4大泡發妙招留鮮味

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冬菇（又稱香菇）含有膳食纖維、維他命等多種營養素，特別的是冬菇多醣可增進免疫力，如果曬成乾冬菇，更能增加維他命D含量，讓人體補充維他命D以增加鈣的吸收，是一個富含多種營養的食物。

相較於新鮮冬菇，乾冬菇有種特別香氣，但料理前，需要將乾冬菇復水，許多人認為冬菇的營養素會溶到水中，怕浪費就把冬菇水一起加入料理中，但是這樣的想法是正確的嗎？

▼乾冬菇泡水會流失營養？（點擊下圖看清！👇👇👇）

確實，浸泡過程會導致水溶性營養素溶出，但乾冬菇並非主要食材，而是輔助作為增加香氣，乾冬菇也不是這些水溶性營養素的主要來源，加上許多營養素並不會在復水中流失，所以不用過度擔心冬菇中的營養素浪費。

想用冬菇泡水，建議先清洗乾冬菇再泡更為衛生

另外，乾冬菇在太陽下曝曬而成，常有落塵問題，因此若要使用泡冬菇的水入菜，建議先以乾淨清水稍微沖洗表面灰塵，才能避免落塵被吃下肚！

總之，泡乾冬菇的水並不需要特別加回料理中，因為不會因為些微營養素流失而營養缺乏，但若要加回料理時，就要多注意衛生，避免食安問題。

相關文章：【入廚貼士】泡冬菇3分鐘全泡發　4大妙招留鮮味保營養👇👇👇

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：泡香菇的水可以入菜嗎？】

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